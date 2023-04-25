В Уфе неизвестные ограбили магазин электроники на 5,3 млн рублей

На кадрах видно, что двое мужчин, скрывающих лица под капюшонами и масками, врываются в магазин, у одного из них в руках оружие, у второго – перцовый баллончик. Злоумышленник распылил содержимое на лицо сотрудника магазина, следом забежали в другой кабинет, где находился владелец, и, угрожая пистолетом, заставили его лечь на пол.