В Башкирии мать чуть не зарезала спящую 12-летнюю дочь

В деревне Янтышево 12-летняя девочка чуть не погибла от рук собственной матери. Женщина ночью пыталась зарезать свою дочь, пока та спала.

Известно, что у сельчанки наблюдались ментальные проблемы, которые начались после смерти ее сестры. Женщине казалось, что ее преследуют, она часто впадала в бред и находилась в депрессии.

В злополучную ночь она вооружилась ножом и приставила его к горлу школьницы. Женщина стала водить острием по коже ребенка, когда девочка проснулась от боли. На крик дочери прибежал отец и оттолкнул жену.