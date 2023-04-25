В Уфе отремонтируют одну из самых длинных улиц микрорайона Нижегородка

Капитальный ремонт улицы Рижской проведут в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». На участке в 640 метров положат два слоя асфальта. Сейчас рабочие занимаются снятием старого покрытия, а это более 8 тысяч квадратных метров, площадь превышает размер футбольного поля.
Это продолжение ремонта большого транспортного кольца в Нижегородке. Важная артерия, где проходят основные автобусные маршруты.
Стоимость ремонта – более 16 миллионов рублей. Работу по контракту продлятся до 15 сентября. Но если погода позволит, то процесс дорожники завершат в конце мая - начале июня.
Всего же в этом году по программе «Безопасные и качественные дороги» помимо Рижской отремонтируют участки на улицах Менделеева, Округ Галле, Льва Толстого, Новороссийской, Шафиева и Демьяна Бедного.