В Уфе отремонтируют одну из самых длинных улиц микрорайона Нижегородка

Капитальный ремонт улицы Рижской проведут в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». На участке в 640 метров положат два слоя асфальта. Сейчас рабочие занимаются снятием старого покрытия, а это более 8 тысяч квадратных метров, площадь превышает размер футбольного поля.

Это продолжение ремонта большого транспортного кольца в Нижегородке. Важная артерия, где проходят основные автобусные маршруты.

Стоимость ремонта – более 16 миллионов рублей. Работу по контракту продлятся до 15 сентября. Но если погода позволит, то процесс дорожники завершат в конце мая - начале июня.