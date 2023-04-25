В Башкирии мужчина жестоко убил собаку на глазах у детей

В Шаранском районе местного жителя обвинили в жестоком обращении с животными. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным следствия, в ноябре прошлого года в селе Нижние Ташлы мужчина в состоянии алкогольного опьянения в порыве агрессии ударил собаку ножом в грудь и брюхо. За происходящем наблюдали дети. Собака от полученных ранений скончалась.