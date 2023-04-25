В Уфе представили фильм «Юра дворник»

Дворник Юра из Уфы и Юра-дворник из кино встретились на премьере картины. В столице республики накануне состоялся дебютный показ фильма, основанного на реальных событиях.

Это нашумевшая история дворника Юры из уфимской Черниковки, который случайно стал популярным. Жизнь поменялась в один момент. На премьере в кинотеатре Родина настоящий дворник Юра и актер Антон Кузнецов, сыгравший главную роль, встретились впервые. Бюджет фильма составил 72 млн рублей. Для полного метра сумма считается малобюджетной.