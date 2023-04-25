В Уфе подвели итоги республиканского конкурса красоты и таланта «Татар кызы»

Первый этап прошел в городах и районах Башкортостана. Лучшие из лучших, а это 12 красавиц, встретились уже на сцене театра «Нур».

Вместе с фольклорным ансамблями девушки представляли обычаи и традиции татарской культуры: имянаречение, вязание, вышивание. Прошло и дефиле в национальных костюмах. Выступления участников оценивали члены жюри.