В Башкирии прошли мероприятия в честь Дня чувашского языка

25 апреля отмечается День чувашского языка. Это стало поводом для проведения в Башкортостане разных историко-культурных мероприятий. Так, делегация из Чувашской республики побывала в Аургазинском районе, в Уфе, приняла участие в 30-летнем юбилее воскресной школы и посетила достопримечательности столицы.

Четырехкратный чемпион мира по вольной борьбе, бронзовый призер Олимпиады в Москве. Именно уроженец Иглинского района Сергей Корнилаев в 1980 году прославил деревню Чуваш-Кубово, Башкортостан, Чувашию, страну на весь мир. Так получилось, что половина чувашского населения проживает за пределами родной республики, большинство – в Башкортостане, Татарстане и Ульяновской области. Но, несмотря на это, своих героев в Чувашии знают и помнят.

День чувашского языка не просто так совпадает с Днем рождения ученого, филолога Ивана Яковлева. Он помогал развитию литературы и языка. В юбилейных мероприятиях в Башкортостане приняла участие делегация Чувашской Республики.

В Башкортостане насчитывается около 120 тысяч представителей чувашей. Большинство из них – жители Аургазинского, Шаранского, Бижбулякского районов, Уфы, Стерлитамака, Белебея. В республике для сохранения культуры и традиций этого народа регулярно организуют встречи, конкурсы, национальные праздники, выставки. Чувашский язык преподают более чем в 30 школах региона.