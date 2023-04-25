Московский государственный музей имени Пушкина открыл выставку «Золото сарматских вождей»

Представлены уникальные экспонаты Уфимского федерального исследовательского центра РАН и Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея.
В одном из залов разместили произведения середины I тысячелетия до н.э., среди которых защитные доспехи и детали амуниции, мечи и кинжалы, копья, луки и наконечники стрел и другие архобъекты.
Важная составляющая экспозиции – бытовые и ритуальные сосуды сарматов. Металлическая посуда выполнена из бронзы, серебра и золота. Часть памятников Филипповских курганов была обнаружена при раскопках, проведенных экспедицией Башкирского филиала Академии наук СССР.