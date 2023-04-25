В Башкирии распространили право приоритетного зачисления родных братьев и сестер в одну школу

В Башкирии были приняты поправки в закон «О внесении изменения в статью 54 Семейного кодекса Республики Башкортостан». На очередном заседании парламентарии распространили право приоритетного зачисления в школу родных братьев и сестер и на приемные семьи.

Фото №1 - В Башкирии распространили право приоритетного зачисления родных братьев и сестер в одну школу

До этого времени дети, находящиеся под опекунством, были лишены такого права. Теперь же проблем в законодательстве восполнен, отметил спикер Госсобрания РБ Константин Толкачев. 

«Действующим законодательством предусмотрено право приоритетного зачисления в школу детей, чьи братья или сестры уже там обучаются. То же самое касается и детских садов. Однако эта норма не распространяется на детей, находящихся под опекой. На практике опекуны, приемные или патронатные родители, которые воспитывают, скажем, двух детей, сталкиваются с проблемами устройства второго ребенка в школу, где учится первый. Принятым сегодня законом данная категория детей также наделена соответствующим правом».

Константин Толкачев, спикер парламента

Закон, давший возможность родителям устраивать младших детей в тот же детский сад или школу, куда зачислены их старшие дети, был принят в Башкортостане в 2020 году. 

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