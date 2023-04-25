В Башкирии распространили право приоритетного зачисления родных братьев и сестер в одну школу

«Действующим законодательством предусмотрено право приоритетного зачисления в школу детей, чьи братья или сестры уже там обучаются. То же самое касается и детских садов. Однако эта норма не распространяется на детей, находящихся под опекой. На практике опекуны, приемные или патронатные родители, которые воспитывают, скажем, двух детей, сталкиваются с проблемами устройства второго ребенка в школу, где учится первый. Принятым сегодня законом данная категория детей также наделена соответствующим правом».

Константин Толкачев, спикер парламента