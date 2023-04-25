В Башкирии распространили право приоритетного зачисления родных братьев и сестер в одну школу

В Башкирии были приняты поправки в закон «О внесении изменения в статью 54 Семейного кодекса Республики Башкортостан». На очередном заседании парламентарии распространили право приоритетного зачисления в школу родных братьев и сестер и на приемные семьи.
До этого времени дети, находящиеся под опекунством, были лишены такого права. Теперь же проблем в законодательстве восполнен, отметил спикер Госсобрания РБ Константин Толкачев.
Закон, давший возможность родителям устраивать младших детей в тот же детский сад или школу, куда зачислены их старшие дети, был принят в Башкортостане в 2020 году.