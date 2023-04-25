В Уфе состоялось 53-е заседание Госсобрания Башкирии

Новые награды, льготы и способы контроля за расходами чиновников. В Уфе прошло 53-е заседание Госсобрания республики. В пленарной части принял участие Глава республики Радий Хабиров. В весеннюю сессию депутаты рассмотрели ряд законопроектов, а также направили обращение министру здравоохранения страны.

Одним из центральных вопросов повестки стал отчёт о работе Контрольно-счётной палаты региона. В прошлом году аудиторы выявили нарушения на сумму более 19 млрд. рублей. Большинство из них – при формировании и исполнения бюджетов, бухгалтерском учете и неэффективном использовании средств. По результатам проверок в правоохранительные органы направили 79 материалов, на основании которых возбудили три уголовных и шесть административных дел.

Главная цель наших проверок – не просто зафиксировать нарушения, а полностью их устранить или минимизировать их негативное воздействие, определить причины возникновения нарушений и предложить превентивные меры по их недопущению вновь. Константин Шагимуратов, председатель Контрольно-счетной палаты Республики Башкортостан

В повестке 53-го заседания Госсобрания было свыше полусотни вопросов, большинство из которых связаны с рассмотрением законопроектов. Так, например, единогласно парламентарии поддержали ранее предложенную инициативу Радия Хабирова на учреждение новой награды – медали Шаймуратова.

Должно быть общественное признание людей, которые вносят существенный вклад, рискуя своей жизнью. Рустам Ишмухаметов, заместитель председателя Государственного Собрания Республики Башкортостан

При этом уже существующий орден генерала Шаймуратова будет являться вышестоящей госнаградой по отношению к одноимённой медали. Как отметили в парламенте, очередной знак отличия пополнит список мер поддержки защитников Родины.

Я – участник боевых действий в Афганистане. По сравнение с тем, как к нам относились в то время, здесь провод большая работа по оказанию помощи не только военным, но и их семьям. Медаль является одним из показателей героизма наших жителей. Андрей Пронин, председатель исполкома Башкирской региональной организации ветеранов «Боевое братство»

Еще одна поправка, которая затронет участников СВО, – право на бесплатную юридическую помощь. В число получателей услуг войдут мобилизованные, контрактники и добровольцы, а также члены их семей. Кстати именно башкирские депутаты ранее выступили с инициативой в Госдуму страны наделить регионы правом самим решать, какую категорию граждан включать в круг получателей правовой помощи.

Обращаются контрактники, мобилизованные, их семьи, чтобы мы оказали им юридическую помощь. Поэтому возникла идея внести изменения в республиканское законодательство. Вячеслав Рябов, заместитель председателя комитета Государственного Собрания Республики Башкортостан

Рассмотрели в Госсобрании и проект антикоррупционного закона. Год назад Владимир Путин подписал указ о создании системы «Посейдон», в которой будет собрана вся информация о доходах, расходах, имуществе чиновников. Так что любые несоответствия будут высвечиваться в программе в автоматическом режиме. Нынешние законопроекты предусматривают использование «Посейдона» для контроля муниципальных служащих и депутатов республики.

У нас есть миссия по контролю за расходами, доходами и имуществом депутатов. Эта комиссия может заходить в систему «Посейдон», чтобы проверять предоставленные данные. Владимир Нагорный, председатель Комитета по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам Государственного Собрания Республики Башкортостан

Ряд законопроектов рассмотрен во втором и третьем чтениях. Так депутаты упростили процедуру устройства в школу для приемных детей. По новому закону патронатные родители смогут определять всех своих подопечных в одно общеобразовательное учреждение.

Также рассмотрели целый ряд проектов постановлений. В частности, одно из них касается обращения к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко. Так башкирские депутаты просят обеспечить на бесплатной основе детей диабетиков чипами для мониторинга уровня глюкозы в крови, включив эти устройства в специальный перечень медицинских изделий.

Ежегодно прирост заболеваемости диабета среди детей составляет почти 3%. В республике свыше 1600 несовершеннолетних, страдающих от этого диагноза.

Система непрерывного мониторинга является наиболее эффективным и современным методом мониторинга сахара в крови у детей. Гюзель Юсупова, член Комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Государственного Собрания Республики Башкортостан