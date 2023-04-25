В Уфе состоялось 53-е заседание Госсобрания Башкирии

Новые награды, льготы и способы контроля за расходами чиновников. В Уфе прошло 53-е заседание Госсобрания республики. В пленарной части принял участие Глава республики Радий Хабиров. В весеннюю сессию депутаты рассмотрели ряд законопроектов, а также направили обращение министру здравоохранения страны.
Одним из центральных вопросов повестки стал отчёт о работе Контрольно-счётной палаты региона. В прошлом году аудиторы выявили нарушения на сумму более 19 млрд. рублей. Большинство из них – при формировании и исполнения бюджетов, бухгалтерском учете и неэффективном использовании средств. По результатам проверок в правоохранительные органы направили 79 материалов, на основании которых возбудили три уголовных и шесть административных дел.
В повестке 53-го заседания Госсобрания было свыше полусотни вопросов, большинство из которых связаны с рассмотрением законопроектов. Так, например, единогласно парламентарии поддержали ранее предложенную инициативу Радия Хабирова на учреждение новой награды – медали Шаймуратова.
При этом уже существующий орден генерала Шаймуратова будет являться вышестоящей госнаградой по отношению к одноимённой медали. Как отметили в парламенте, очередной знак отличия пополнит список мер поддержки защитников Родины.
Еще одна поправка, которая затронет участников СВО, – право на бесплатную юридическую помощь. В число получателей услуг войдут мобилизованные, контрактники и добровольцы, а также члены их семей. Кстати именно башкирские депутаты ранее выступили с инициативой в Госдуму страны наделить регионы правом самим решать, какую категорию граждан включать в круг получателей правовой помощи.
Рассмотрели в Госсобрании и проект антикоррупционного закона. Год назад Владимир Путин подписал указ о создании системы «Посейдон», в которой будет собрана вся информация о доходах, расходах, имуществе чиновников. Так что любые несоответствия будут высвечиваться в программе в автоматическом режиме. Нынешние законопроекты предусматривают использование «Посейдона» для контроля муниципальных служащих и депутатов республики.
Ряд законопроектов рассмотрен во втором и третьем чтениях. Так депутаты упростили процедуру устройства в школу для приемных детей. По новому закону патронатные родители смогут определять всех своих подопечных в одно общеобразовательное учреждение.
Также рассмотрели целый ряд проектов постановлений. В частности, одно из них касается обращения к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко. Так башкирские депутаты просят обеспечить на бесплатной основе детей диабетиков чипами для мониторинга уровня глюкозы в крови, включив эти устройства в специальный перечень медицинских изделий.
Ежегодно прирост заболеваемости диабета среди детей составляет почти 3%. В республике свыше 1600 несовершеннолетних, страдающих от этого диагноза.
На заседании Госсобрания состоялась церемония награждения двух ветеранов парламентаризма. Так, Радий Хабиров вручил медаль за трудовую доблесть заместителю председателя комитета по местному самоуправлению Юниру Кутлугужину, которому сегодня исполнилось 65 лет. Также чествовали председателя комитета по образованию Раиля Асадуллина. Бывшему ректору БГПУ сегодня стукнуло 70. Глава республики вручил ему орден «За заслуги перед Башкортостаном».