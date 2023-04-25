В Уфе презентовали книгу Раиля Асадуллина «Образование для будущего»

В БГПУ прошла презентация книги Раиля Асадуллина «Образование для будущего». Председатель комитета Госсобрания республики по образованию, культуре, молодежной политике и спорту. Он ранее более десяти лет возглавлял педагогический вуз.

В своей новой работе автор продолжает научные изыскания, посвященные образованию, как ключевому фактору развития человеческого капитала, следовательно, всего общества. Раиль Асадуллин сегодня празднует свой 70-летний юбилей, в честь которого родной университет преподнес ему подарок.

На презентации своей книги Раиль Асадуллин, сидя в кресле, смущенно улыбается. Просторный светлый кабинет в стенах БГПУ отныне носит его имя. Неожиданный подарок бывшему ректору преподнесло нынешнее руководство вуза. Стены теперь украшает портрет Раиля Мирваевича и стенды с информацией о его наградах и трудовом пути. А ведь именно в этой аудитории полвека назад он, будучи первокурсником, слушал лекции своих наставников. И впитывал многогранную науку педагогики.

Аспирантура, защита кандидатской и докторской диссертаций. 13 лет Раиль Асадуллин руководил педагогическим вузом республики. И его предшественники за проделанную работу в развитии университета ставят твердую оценку «отлично».

Раиль Асадуллин – автор более 300 научных публикаций, в том числе монографий и учебно-методический пособий для учителей. Его работы переведены и за рубежом. В них он разбирает влияние образования на становлении личности, следовательно, и пути развития общества.

Новый труд Раиля Асадуллина «Образование для будущего» уже нашел своего читателя. На автографсессии автор подписал более двух десятков экземпляров для всех желающих.