Приемная кампания в 2023 году в Башкортостане: ответы на главные вопросы

По всей стране уже через месяц прозвенит последний звонок. Экзамены, выбор вуза и дальнейшее поступление - для выпускников, специалистов и будущих аспирантов это горячая пора.

Каковы особенности приемной кампании в Башкортостане в 2023 году? Как правильно подать документы? Как поступить в российский вуз тем, кого отчислили из университетов недружественных стран? И кто может рассчитывать на бюджетные места?



На эти и многие другие вопросы в студии телеканала БСТ ответили представители профильных министерств, университетов и колледжей.

Чем этот год запомнился республиканским университетам?

Наши университеты подтвердили статус в проекте “Приоритет 2030”. Появилась передовая инженерная школа. Появилась стартап-студия на базе УГНТУ. Во всех программах республика закрепилась, динамика впечатляющая. Наши вузы - крутое место для будущей карьеры. По итогам работы в 2022 мы останемся в тройке-пятерке лучших НОЦов страны.

Какие возможности открывают эти достижения?

Все участия в федеральных проектах несомненно дают перспективы абитуриентам в части построения карьеры, в том числе ученой карьеры. Спрос на наши вузы виден уже сейчас.

Какое количество бюджетных мест готово для абитуриентов?

В Башкортостане эти цифра составляет 13541 бюджетное место. Это количество без дополнительной квоты. К началу июня будут разыграны дополнительные места, тогда будет известна общая цифра.

Количество мест выросло?

Да. Более, чем на 40%. Мы находимся наряду с Томской и Новосибирской областями. Растет и обеспеченность выпускников этими местами. Мы на 90% закрываем объем выпускников наших школ.

Что нового появилось в наших вузах?

Сегодня, по сравнению с прошлой приемной кампанией, когда выпускники размышляли, какой большой университет выбрать, у подавляющего большинства такой дилеммы нет. Можно поступить в новый Уфимский университет науки и технологий (УУНиТ), который появился в результате слияния БашГУ и УГАТУ. Здесь более 700 направлений образовательных программ, в том числе есть и собственный военно-учебный центр.

Медицинский университет стал самостоятельным: есть своя клиника, лаборатории и так далее. Студент может реализовать здесь любую свою идею и быть востребованным в любой точке планеты.

УГНТУ ежегодно улучшает свои позиции в рейтингах, в том числе в этом году вошел в ТОП-30 вузов страны. Из нового: здесь в этом году ждут дополнительных бюджетных мест на приоритетных направлениях (в рамках процедуры перераспределения КЦП).

Аграрный университет развивает селекцию генетики сразу в нескольких областях. Новейшее направление - разработка функционального детского питания. Здесь реализуется 44 направления по линии всего народного хозяйства, в том числе электроэнергетика и пищевые технологии.

БГПУ предлагает широкий спектр образовательных программ для будущих учителей. Кроме этого, здесь последние два года идет глобальное переоснащение: технопарк, кванториум. Это пространство для личного и профессионального развития.

Уфимский институт искусств готовит профессиональные кадры для всех учреждений культуры и искусства для всей страны. Выпускники известны по всему миру. Сейчас здесь открываются новые кафедры, которые соответствуют реалиям нового времени.

Успевает ли высшая школа Башкортостана за вызовами времени?

Да. Республика бежит впереди всех. Университеты следят за настроениями абитуриентов, появляются корпоративные программы для крупных компаний. Объемы научной деятельности растут.

Оправдывает ли НОЦ свое создание?

Безусловно, да. В рамках него зашита большая идеология, желание изменить республику в целом. Это и партнерство на международном уровне, и наши корни. Этот тот проект, который позволит республике поверить в себя. Через НОЦ пошел старт больших проектов.

Где можно найти единую площадку, где будет вся информация о поступлении в вузы?

Вся самая актуальная информация размещается на официальном сайте вуза. У каждого вуза есть свои особенности приемы: дополнительные баллы, свои сроки. Эти моменты обозначены на официальном сайте.

Во сколько вузов одновременно можно подать документы?

5 вузов на 5 специальностей.

Какие специальности будут востребованы для поступления?

Наши школьники традиционно выбирают профильную математику и обществознание.

Традиционно высокий интерес сохранился к информатике и ИКТ, биологии, физике, химии и истории. Благодаря этим предметам перед абитуриентом открывается довольно широкий спектр возможных специальностей, в большинстве это специальности, связанные с направлением деятельности в цифровой среде, сфере аналитики данных в бизнесе и программировании.

Как прошел переходный процесс создания УУНиТ?

На сегодня Уфимский университет функционирует в полную силу. Здесь полностью готовы развернуть приемную кампанию, здесь есть порядка 5000 бюджетных мест.

Какие есть особенности поступления в УУНиТ в этом году?

Существенных изменений нет. Абитуриентам нужно обратить внимание, что можно учиться по целевому университету. Таких мест в университете 800. В этом случае студент уже знает, где будет работать.

Объединение вузов никак не повлияет на выпускников 2023, 2024 и 2025 годов?

Да, никак, только положительно. В дипломе будет две записи: поступил в вуз, который выбрал, а выпустился из УУНиТ.

Можно ли в УУНиТ учиться на английском языке?

Можно. Здесь есть образовательная программа для студентов на иностранном языке.

Что за проект “Моторы будущего”?

УУНиТ является держателем этого проекта, здесь происходит подготовка инженеров будущего. Программа индивидуальна, студенты решают боевые производственные задачи. Другими словами - элита инженерных кадров.

Это уникальный проект, который реализует от идеи образования до выпуска инженера в открытый рынок. Основная тематика: электрические машины, беспилотные летательные аппараты.

После получения диплома работу найти просто. Процент трудоустройства - 98-99%. Дело в том, что здесь готовят нужные стране кадры. Здесь не только находят рабочее место в крупной корпорации, но и помогают развить собственный бизнес.

Сказывается ли на выборе университета наличие в УУНиТ военно-учебного центра?

В военном центре ведется и кадровая подготовка офицеров, которые получают гражданские и военные специальности. Все, кто прошел кафедру, являются отслужившими в армии.

Когда появится кампус НОЦ?

Все ожидают реализации данного проекта. Первая очередь межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ планируется к сдаче уже в этом году. Кампус будет располагаться в историческом центре города. Это не только общежития, а инфраструктура для науки и общения студентов. Проживать здесь будут студенты вузов, которые входят в Евразийский НОЦ. У каждого вуза будет своя квота, кусочек кампуса достанется каждому. Причем туда смогут попасть студенты даже тех вузов, которые в НОЦ пока не входят. Главная задача - чтобы ребята получили те возможности, которые получали за рубежом.

Миссия года - признание особого статуса педагогических работников. Какие особенности у приемной кампании в БГПУ в 2023 году?

Кампания начинается 20 июня по всем программам высшего образования. По всем программам высшего образования – на сегодня у нас порядка 1700 мест. Кроме того, мы очень рады тому, что количество бюджетных мест именно по очной форме обучения у нас увеличено для бакалавров, как раз для выпускников школ. В этом году университет начинает реализовывать 11 новых образовательных программ. Конечно, прежде всего, в рамках педагогического образования – это наиболее востребованные программы для школы. Так, например, в БГПУ им. М. Акмуллы стартовал курс подготовки советников директоров по воспитанию. Также новые образовательные программы появились по ряду профилей, например, в сфере IT-технологий, дизайна. Университет предлагает много разнообразных программ.

В вузе предусмотрено достаточно большое количество льгот. Это различного рода олимпиады, включая вузовскую Акмуллинскую олимпиаду, которая вошла в Перечень олимпиад Министерства просвещения России на 2022/23 учебный год. Участвуют в ней школьники 8-11 классов и студенты колледжей. До 10 баллов достаточно большому количеству наших абитуриентов можно набрать при поступлении.

Наибольший конкурс на лингвистике, психологическом образовании - порядка 10 мест. Абитуриентам советуют ориентироваться на проходные баллы прошлого года. Целевых мест в БГПУ по педагогическим направлениям - свыше 400, 386 мест среди них рассчитаны на подготовку учителей. Акмуллинский университет сотрудничает в этом направлении с муниципалитетами, и уже сейчас достаточно много желающих поступить по целевому набору.

Какие льготы предусмотрены для членов семей участников СВО в вузах республики?

Есть комплекс мер поддержки, в том числе и по поступлению в высшие учебные заведения. Члены семей участников СВО поступают по отдельной квоте - это порядка 10% бюджетных мест. Если у вас мобилизован отчим, необходимо быть усыновленным отчимом. Начиная с июня начнет работать горячая линия, по которой можно задать все интересующие вопросы.

Планируется ли объединять другие вузы?

В ближайшие 2-3 года в УУНиТ стоит задача установить структуру кафедр и увеличить количество студентов. Задача не срезать количество преподавателей или убрать общежитий, а получить мощный университет, который сможет конкурировать с другими вузами.

Какие особенности у приемной кампании в БГМУ в 2023 году?

Бюджетных мест здесь более 2250. 1260 мест для тех, кто закончил школу, и 999 мест для магистрантов, аспирантов и ординаторов. Есть и целевое обучение - 75% мест на лечебном и педиатрическом факультетах. Эти выпускники уже будут знать больницу, куда отправятся на работу по окончанию университета.

Добавляются специальности: рывок сделал колледж, открываются не медицинские специальности. Биология, клиническая психология и многое другое - всё, что связано вокруг врача. Сама медицина становится очень широкой, открываются широкие просторы для науки и практики.

БГМУ это не только учебное заведение, но и практический медицинский центр. Это делается сознательно?

Любой медуниверситет имеет собственную клиническую базу. В любом городе лучшая больница - клиника при медуниверситете. Сегодня здесь сформирован офтальмологический кластер, где оказывают помощь на уровне мировых стандартов. Открыт собственный центр молекулярной генетики, персонифицированной онкологии, где все пациенты получают необходимую помощь.

Большое количество иностранных студентов в БГМУ - признак востребованности?

В БГМУ обучаются более 4000 студентов из 57 стран. Аспиранты продолжают программу обучения в западных странах, в Китае. Значит, за обучение в БГМУ голосуют долларом, рупием, дирхамом.

Какие особенности приемной кампании в УГНТУ?

Нефтяной университет попал в число лидеров по стране - порядка 95% выпускников находят работу. В этом году все инженерные группы факультетов создают корпоративные группы, чтобы студенты могли с 1-2 курса получать первую зарплату на предприятиях. Расширяется количество программ среднего профессионального образования, открываются программы, в том числе для окончивших 9 классов.

Кому УГНТУ предоставляет общежития?

Общежитие предоставляется всем, кто поступил на 1 курс на очную форму обучения, вне зависимости от основы обучения: бюджет или контракт.

Какие стипендии предлагают студентам в УГНТУ?

Победители олимпиад получают много. Самые успешные ребята получают до 100 тысяч в первый год обучения.

Можно ли поступить в УГНТУ после колледжа, сокращается ли срок обучения?

Все зависит от специальности. Если она родственная, то срок сокращается, а если нет - то смотрят на соответствие учебных планов.

Что делать, если аттестат на украинском языке?

Аттестат нужно переводить (эта процедура заверяется) и подавать документы.

Как получить образовательный кредит на обучение?

У вузов есть банки-партнеры. Плюс ко всему всю информацию можно узнать в приемных комиссиях. Процентная ставка, как правило, фиксирована.

Какие новшества в приемной кампании в БГАУ есть в этом году?

Проходной балл здесь средний. В прошлом году это было 62,4, но в разных направлениях по-разному, это нужно учитывать. Среди самых востребованных специальностей - ландшафтный дизайн. По целевому направлению в этом году в вузе 210 целевых мест, всего - 1429.

Целевой показатель, как правило, закрывается на 100%. Если абитуриент хочет поступить по целевому набору, он должен обратиться в администрацию или госпредприятие, подать соответствующее заявление.

Как обстоят дела с приемной кампанией 2023 года в Уфимском институте искусств?

Здесь принимают выпускников музыкальных отделений средне-специальных заведений, которые уже имеют подготовку. На театральный факультет принимают после 11 классов. Если кто-то хочет стать актером, режиссером, хореографом - надо быть готовым сдать ЕГЭ по русскому языку, литературе, пройти творческий конкурс.

Важное значение здесь имеют конкурсные прослушивания. Сюда приезжают ребята не только из республики, но и будущие магистры, чтобы повысить свою квалификацию.

Какой импульс чемпионат Ворлдскиллс придал среднему профессиональному образованию?

Учебные заведения увидели свои точки. Ежегодно стоит задача - системно повышать контрольные цифры приема. В этом году это порядка 22000, прорабатывается вопрос, чтобы эти цифры росли.

Что лучше - колледж после 11 класса или закончить колледж после 9 класса и уйти на рынок?

Безусловно, раньше был перекос юристов и экономистов. Система профессионального образования сейчас дает понимание студенту, где он будет работать. Работодатели закрепляются за колледжами, поэтому выпускники могут найти свое рабочее место после обучения.

Есть ли дефицит рабочих кадров в республике?

Да, места есть, а кадров не хватает. Особенность новой образовательной модели - обучение рабочей профессии со 2 курса. Станки с ЧПУ, например, размещены на территории учебного центра. Далее учебная и производственная практика, трудоустройство на предприятии.

Обучение в колледже не закрывает возможность попасть в вуз?

Нет. Колледж позволяет быстро получить специальность. Университет позволяет получить мировоззрение, ставит каркас человека. Университет помогает вырасти из простого инженера в руководителя, но важность среднего профессионального образования не оспаривается.

Можно ли попасть документы в вуз и в колледж?

Да, после 11 класса. Надо лишь учитывать разные сроки зачисления.

Как определяют, какие образовательные направления продвигаются в республике?

Министерство образования самостоятельно этот вопрос не решает. При распределении бюджетных мест ориентируются на кадровый прогноз Министерства семьи, труда и социальной защиты, а также на запросы отраслевых министерств. Иными словами, специалисты плотно отслеживают тенденции на рынке труда.

Какие особенности приемной кампании в БАГСУ в 2023 году?

Это не такой крупный вуз, но уникален тем, что готовит специалистов для государственного и муниципального управления. Выпускники работают во всех отраслях народного хозяйства, государственных и муниципальных организациях. Сюда на обучение приходят выпускники других образовательных организаций, чтобы получить компетенции в сфере управления. Бюджетные места - есть. БАГСУ - кузница кадров, куда приходят учиться люди и с опытом: молодые управленцы и не только. Университет является участником различных федеральных программ.

А как поступают в университеты льготные категории граждан?