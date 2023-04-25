В Уфе 74-летняя пенсионерка осваивает балет

Уфимка в 74 года осваивает балет. Флария Парфентьева свои первые движения возле станка сделала два года назад. С тех пор с пуантами не расстается.

Движения её возраст не выдают, как и внешний вид. Коллеги по станку долгое время не догадывались о цифре в паспорте, а узнав, не сразу поверили. Так исполняется мечта маленькой пятилетней девочки, увидевшей почти 70 лет назад в черно-белом кино, как парят на сцене балерины.

Теперь занятия по часу четыре раза в неделю. В студии уже предлагали приобрести безлимитный абонемент. Но Флария Парфентьева отказывается. Боится, что всё время будет проводить здесь, а дела встанут.

Поблажек себе Флария Парфентьева не делает. Тренируется наравне со всеми, а где-то даже превосходит в мастерстве.

Ей уже знакома и сцена. Вместе с другими ученицами она выступает в Башкирском государственном театре оперы и балета на отчетных концертах студии.