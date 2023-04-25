В ХК «Салават Юлаев» подвели итоги минувшего сезона

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» подвел итоги минувшего сезона и поделился планами на будущий. Сегодня генеральный директор Ринат Баширов и главный тренер Виктор Козлов провели традиционную итоговую пресс-конференцию.

Как изменится состав «Салавата»? Главный вопрос, который традиционно волнует болельщиков к концу апреля. Основные трансферные новости еще впереди, но над некоторыми темами руководство клуба развеяло завесу тайны. Ни для кого уже не секрет, что вскоре команду покинет Александр Кадейкин. Один из главных старожилов и уфимский клуб решили пойти разными дорогами, и даже не начинали переговоров о продлении контракта.

Мы благодарны Александру за его работу. Он был лидером команды. Он и сам вырос и позволил команде расти. Наступает такой период, когда обе стороны понимают, что нужно что-то изменить. Для того, чтобы это было в плюс и ему, и организации. Ринат Баширов, генеральный директор ХК «Салават Юлаев»

В отличие от Кадейкина другой нападающий канадец Джош Хо-Сэнг останется и на будущий сезон. Клуб достиг договоренности с форвардом о новом контракте. О продлении соглашения с другим хоккеистом Сергеем Шмелевым уже было объявлено официально. Несмотря на слабое выступление в плей-офф, тренерский штаб видит, что игрок обладает большим потенциалом.

Хороший мастер, хороший игрок. Но если посмотреть его историю, у него было мало матчей в плей-офф. Но у Сергея очень хороший потенциал. У нас был разговор, я его попросил сделать акцент на его физическую готовность, чтобы к следующему сезону он был в лучшей форме. Виктор Козлов, главный тренер ХК «Салават Юлаев»

Ширится и список игроков, с которыми команда попрощается. Не увидят болельщики в следующем сезоне вратаря Андрея Кареева и защитника Райана Мерфи. Вместе с Ильей Ежовым ворота «Салавата» будет защищать собственный воспитанник Семен Вязовой. Рассказали в клубе и о проблемах. Задержки по зарплате носят технический характер и в ближайшее время будут устранены. Гораздо больше руководство юлаевцев беспокоит история с положительными допинг-пробами у игроков молодежной команды «Толпар».

До сих пор идет внутреннее расследование. Первые его итоги говорят о том, что никаких оснований говорить, что прием препарата был преднамеренным, у нас нет. Ринат Баширов, генеральный директор ХК «Салават Юлаев»