В ХК «Салават Юлаев» подвели итоги минувшего сезона

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» подвел итоги минувшего сезона и поделился планами на будущий. Сегодня генеральный директор Ринат Баширов и главный тренер Виктор Козлов провели традиционную итоговую пресс-конференцию.
Как изменится состав «Салавата»? Главный вопрос, который традиционно волнует болельщиков к концу апреля. Основные трансферные новости еще впереди, но над некоторыми темами руководство клуба развеяло завесу тайны. Ни для кого уже не секрет, что вскоре команду покинет Александр Кадейкин. Один из главных старожилов и уфимский клуб решили пойти разными дорогами, и даже не начинали переговоров о продлении контракта.
В отличие от Кадейкина другой нападающий канадец Джош Хо-Сэнг останется и на будущий сезон. Клуб достиг договоренности с форвардом о новом контракте. О продлении соглашения с другим хоккеистом Сергеем Шмелевым уже было объявлено официально. Несмотря на слабое выступление в плей-офф, тренерский штаб видит, что игрок обладает большим потенциалом.
Ширится и список игроков, с которыми команда попрощается. Не увидят болельщики в следующем сезоне вратаря Андрея Кареева и защитника Райана Мерфи. Вместе с Ильей Ежовым ворота «Салавата» будет защищать собственный воспитанник Семен Вязовой. Рассказали в клубе и о проблемах. Задержки по зарплате носят технический характер и в ближайшее время будут устранены. Гораздо больше руководство юлаевцев беспокоит история с положительными допинг-пробами у игроков молодежной команды «Толпар».
Стали известны планы главной хоккейной команды Башкортостана в межсезонье. «Салават Юлаев» соберётся 14 июля. Команда проведёт сборы в Уфе. Примет участие в двух предсезонных турнирах в Уфе и Омске, а также одну товарищескую игру против «Нефтехимика». В совокупности уфимцы проведут восемь контрольных матчей.