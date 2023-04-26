В Уфе не нашедший в новорожденном сыне общие черты муж-тиран чуть не убил жену

В Уфе мужчина чуть не убил свою жену из-за подозрения, что их новорожденный сын совсем на него не похож. Разъяренный супруг, будучи пьяным, стал громить дом, бросаться вещами и кидаться на жену, угрожая расправой.

Как сообщает telegram-канал Mash Batash, спастись уфимке удалось лишь чудом. Она схватила малыша и заперлась с ним на балконе. Найдя листок и ручку, она написала записку с просьбой помочь ей. Благо послание нашел прохожий и отнес письмо в поликлинику.