В Уфе девушка упала в шахту лифта в «доме смерти»

В Уфе в скандальном «доме смерти» по улице Кирова вновь произошёл несчастный случай. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты столицы.

Сегодня около трёх часов ночи в службу спасения обратились молодые уфимцы. Ребята проводили время в недостроенной многоэтажке. В этот момент 21-летняя девушка оступилась и упала прямо в шахту лифта. К счастью, пострадавшая осталась жива, но помочь ей друзья не смогли.

На место происшествия прибыли спасатели, которые вытащили девушку из шахты и передали медикам.

К слову, подобный случай в том же доме произошёл всего две недели назад.