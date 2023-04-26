Жительница Уфы нашла в доме настоящую змею

Накануне, 25 апреля, в службу спасения Уфы обратилась жительница частного дома. Она сообщила, что нашла в доме настоящую змею.

Женщина сначала услышала шипение, а потом заметила довольно крупную змейку. Незваная гостья расположилась на батарее. Самостоятельно справиться со змеёй женщина не смогла и обратилась к спасателям, которые благополучно вытащили змейку с насиженного места, отвезли в поле и отпустили.

Скорее всего, змея забралась в дом, чтобы погреться. Черный окрас и желтые пятна указывают на то, что к женщине в дом забрался уж.