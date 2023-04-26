В Уфе 11-летняя ученица музыкальной школы обворовывала преподавательницу

В Уфе 11-летняя школьница украла у своей преподавательницы 10,5 тысяч рублей. Девочка на протяжении нескольких месяцев вытаскивала из кошелька женщины крупные суммы и тратила их на сладости.

В первый раз подросток украла четыре тысячи рублей. Эти деньги предназначались на поездку на музыкальный конкурс. Затем школьница, войдя во вкус, таскала то тысячу, то две. Заметив это, преподавательница пошла на хитрость.