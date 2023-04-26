Батальон имени Даяна Мурзина отправился из Уфы к месту боевого слаживания
Из Башкортостана на боевое слаживание отправился еще
один национальный батальон – имени Даяна Мурзина. Торжественные проводы прошли на
Советской площади в Уфе.
Вместе с Главой республики в церемонии приняли
участие заместитель министра обороны России и Полномочный представитель Президента
в ПФО. Провожать воинов пришли сотни людей: родственники, друзья, коллеги.
Формирование добровольческого подразделения началось
в феврале. Батальон носит имя прославленного уроженца Бакалинского района,
героя Великой Отечественной, получившего в народе прозвище «Черный генерал».
Республика
провожает на специальную военную операцию для выполнения боевых задач лучших
сыновей республики – защитников Башкортостана и нашей страны, настоящих воинов.
Вся республика с огромным уважением и гордостью смотрит на вас. Сегодня вся
республика благодарит вас. Благодарит за это непростое решение, но такое нужное
нашей стране. Мы сегодня все кланяемся вашим родным и близким: родителям,
женам, детям за то, что они разделили с вами это непростое решение. Тысячи
наших парней, три батальона выполняют свой воинский долг очень достойно,
проявляя мужество и героизм. И уж точно им нужна ваша поддержка. Поэтому
работайте и выполняйте ваш воинский долг. Мы будем о вас заботиться.
Неоднократно об этом говорил. Республика всеми силами и мерами будет вас
поддерживать. Также будет поддерживать ваших родных и близких. Самое главное,
чтобы вы точно так же все вместе, дружно вернулись домой, живыми и невредимыми,
выполнив свой воинский долг. Работайте, братья!
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Среди бойцов немало тех, кто старше 50 лет. Батальон
начали формировать после того как Минобороны повысило возрастную планку. В
течение определенного времени военнослужащие будут на полигоне осваивать и
углублять знания по военно-учетным специальностям, уже после этого отправятся в
зону СВО.