Батальон имени Даяна Мурзина отправился из Уфы к месту боевого слаживания

Из Башкортостана на боевое слаживание отправился еще один национальный батальон – имени Даяна Мурзина. Торжественные проводы прошли на Советской площади в Уфе.

Вместе с Главой республики в церемонии приняли участие заместитель министра обороны России и Полномочный представитель Президента в ПФО. Провожать воинов пришли сотни людей: родственники, друзья, коллеги.

Формирование добровольческого подразделения началось в феврале. Батальон носит имя прославленного уроженца Бакалинского района, героя Великой Отечественной, получившего в народе прозвище «Черный генерал».

Республика провожает на специальную военную операцию для выполнения боевых задач лучших сыновей республики – защитников Башкортостана и нашей страны, настоящих воинов. Вся республика с огромным уважением и гордостью смотрит на вас. Сегодня вся республика благодарит вас. Благодарит за это непростое решение, но такое нужное нашей стране. Мы сегодня все кланяемся вашим родным и близким: родителям, женам, детям за то, что они разделили с вами это непростое решение. Тысячи наших парней, три батальона выполняют свой воинский долг очень достойно, проявляя мужество и героизм. И уж точно им нужна ваша поддержка. Поэтому работайте и выполняйте ваш воинский долг. Мы будем о вас заботиться. Неоднократно об этом говорил. Республика всеми силами и мерами будет вас поддерживать. Также будет поддерживать ваших родных и близких. Самое главное, чтобы вы точно так же все вместе, дружно вернулись домой, живыми и невредимыми, выполнив свой воинский долг. Работайте, братья!

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Батальон имени Даяна Мурзина отправился из Уфы к месту боевого слаживания

Среди бойцов немало тех, кто старше 50 лет. Батальон начали формировать после того как Минобороны повысило возрастную планку. В течение определенного времени военнослужащие будут на полигоне осваивать и углублять знания по военно-учетным специальностям, уже после этого отправятся в зону СВО.

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