Батальон имени Даяна Мурзина отправился из Уфы к месту боевого слаживания

Республика провожает на специальную военную операцию для выполнения боевых задач лучших сыновей республики – защитников Башкортостана и нашей страны, настоящих воинов. Вся республика с огромным уважением и гордостью смотрит на вас. Сегодня вся республика благодарит вас. Благодарит за это непростое решение, но такое нужное нашей стране. Мы сегодня все кланяемся вашим родным и близким: родителям, женам, детям за то, что они разделили с вами это непростое решение. Тысячи наших парней, три батальона выполняют свой воинский долг очень достойно, проявляя мужество и героизм. И уж точно им нужна ваша поддержка. Поэтому работайте и выполняйте ваш воинский долг. Мы будем о вас заботиться. Неоднократно об этом говорил. Республика всеми силами и мерами будет вас поддерживать. Также будет поддерживать ваших родных и близких. Самое главное, чтобы вы точно так же все вместе, дружно вернулись домой, живыми и невредимыми, выполнив свой воинский долг. Работайте, братья!

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан