«Мы – Башкортостан!». Волейбольный тур по республике в честь 40-летия «Урала» продолжился в Уфе. В гости в спортивную школу №34 приехала команда мастеров волейбольного клуба «Урал». Профессионалы провели несколько конкурсов, а затем сыграли против юных спортсменов.
В спортшколе №34 встречают игроков «Урала». На мастер-класс пришли около 200 будущих волейболистов. Началось всё с разминки, которая в этом виде спорта имеет огромное значение. Проводил её капитан команды Егор Феоктистов. Затем разделились на две команды и сыграли в волейбольный теннис, где главная задача – не допустить падение мяча на паркет. Победила команда Евгения Рыбакова.
Затем участники мастер-класса сыграли в невидимый волейбол. Для этого сетку накрыли темным полотном, чтобы никто не увидел, что происходит на поле соперников. Пока двое профессионалов играют на паркете, другие дарят хорошее настроение всем болельщикам.
На встрече с болельщиками не было иранца Амирхоссейна Эсфандияра. Он отправился в сборную для подготовке к Лиги Наций. Не закончен сезон и для связующего «Урала» Максимилиано Каванны. Впервые за два года 34-летний волейболист получил вызов в сборную Аргентины и совсем скоро отправится на другой континент.
Завершился мастер-класс автограф- и фотосессией. Каждый участник мероприятия мог пообщаться со всеми игроками «Урала» и задать ему любые вопросы.
В ближайших планах «Урала» ещё одно мероприятие в Уфе, а также в Белорецке и Туймазах. После этого к туру «Мы Башкортостан» присоединятся команды системы стерлитамакский «Тархан», «Беркуты Урала» и «Уфимочка-УГНТУ». В этом году планируется посещение ещё тридцати городов и сёл.