Волейбольный тур по республике в честь 40-летия «Урала» продолжился в Уфе

«Мы – Башкортостан!». Волейбольный тур по республике в честь 40-летия «Урала» продолжился в Уфе. В гости в спортивную школу №34 приехала команда мастеров волейбольного клуба «Урал». Профессионалы провели несколько конкурсов, а затем сыграли против юных спортсменов.

В спортшколе №34 встречают игроков «Урала». На мастер-класс пришли около 200 будущих волейболистов. Началось всё с разминки, которая в этом виде спорта имеет огромное значение. Проводил её капитан команды Егор Феоктистов. Затем разделились на две команды и сыграли в волейбольный теннис, где главная задача – не допустить падение мяча на паркет. Победила команда Евгения Рыбакова.

Видно, что волейбол очень сильно любят, наверное, по атмосфере, самое такое классное мероприятие. Надеюсь, как сегодня, так и через неделю будет. Классная атмосфера, все очень нравится. Видно, что девчонки и ребята чувствуют себя интересно. Владимир Шишкин, либеро волейбольного клуба «Урал»

Затем участники мастер-класса сыграли в невидимый волейбол. Для этого сетку накрыли темным полотном, чтобы никто не увидел, что происходит на поле соперников. Пока двое профессионалов играют на паркете, другие дарят хорошее настроение всем болельщикам.

Команду любят, приходят и на игры, но сегодня очень эмоционально, очень радостно, видно, что дети знают всех игроков, видно, что их ждали. Для этого мы и придумали такой формат мероприятий, чтобы дарить радость и эмоции. Сергей Кирпичников, исполнительный директор Федерации волейбола Республики Башкортостан

На встрече с болельщиками не было иранца Амирхоссейна Эсфандияра. Он отправился в сборную для подготовке к Лиги Наций. Не закончен сезон и для связующего «Урала» Максимилиано Каванны. Впервые за два года 34-летний волейболист получил вызов в сборную Аргентины и совсем скоро отправится на другой континент.

Я очень счастлив, что спустя два года я снова в сборной. Могу сказать только большое спасибо клубу и болельщикам, в России хороший уровень, а «Урал» – отличная команда. Но я нужен своей стране прямо сейчас. Максимилиано Каванна, связующий волейбольного клуба «Урал»

Завершился мастер-класс автограф- и фотосессией. Каждый участник мероприятия мог пообщаться со всеми игроками «Урала» и задать ему любые вопросы.

Мне очень понравилось, что все это организовали, не все могут поиграть, не все могут тренироваться. Больше всего понравилось именно с игроками «Урала» играть. Егор Феоктистов, Рыбаков, Жось, ну и многие другие. Интересно было поиграть, особенно когда получалось забивать. Анастасия Юнусова, воспитанница спортшколы №34