В Уфе прошли решающие игры турнира «Чудо-шашки»

В этом году республиканский этап этих традиционных соревнований прошел в Конгресс-холле. За победу сражались школьные команды со всей республики.
Для юных спортсменов из разных концов Башкортостана соревнования «Чудо-шашки» стали прекрасной возможностью побывать в одном из главных зданий республики. В этом году перед детьми распахнул свои двери Конгресс-холл «Торатау. Традиционные шашечные состязания проходят в несколько этапов. В Уфу приехали те, кто сумел хорошо выступить на муниципальном.
За две путевки в российский финал боролись 22 команды. Традиционно сильные коллективы представляют город Ишимбай. В далеком 1987-м команда из этого города одержала историческую победу. Ишимбайцы выиграли первенство РСФСР и стали вторыми на всесоюзном финале соревнований «Чудо-шашки». Нынешнее поколение шашистов стремится повторить успехи предшественников.
Успехи башкирских спортсменов в «Чудо-шашках» на этом не заканчиваются. Коллективы из нашей республики становились лучшими в стране еще трижды: в 2009, 2013 и 2014-м.
В упорной борьбе победу на республиканском этапе «Чудо-шашек» завоевали ишимбайцы. Лучшей стала команда школы №2. За победителей играли Ринат Киреев, Амирхан Сулейманов, Софья Силяева и Злата Парахина. Второе место заняла еще одна ишимбайская команда из гимназии № 1.Третье место – у Башкирской гимназии №158 имени Мустая Карима из Уфы. Финал состоится в Подмосковье во время летних каникул.