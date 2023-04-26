В Уфе прошли решающие игры турнира «Чудо-шашки»

В этом году республиканский этап этих традиционных соревнований прошел в Конгресс-холле. За победу сражались школьные команды со всей республики.

Для юных спортсменов из разных концов Башкортостана соревнования «Чудо-шашки» стали прекрасной возможностью побывать в одном из главных зданий республики. В этом году перед детьми распахнул свои двери Конгресс-холл «Торатау. Традиционные шашечные состязания проходят в несколько этапов. В Уфу приехали те, кто сумел хорошо выступить на муниципальном.

Мы стараемся географию расширить по республике. В этом году у нас 23 новых группы открылось в разных районах. Теперь мы стараемся их привлекать к состязаниям. Тамара Тансыккужина, депутат Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан, многократная чемпионка мира по шашкам

За две путевки в российский финал боролись 22 команды. Традиционно сильные коллективы представляют город Ишимбай. В далеком 1987-м команда из этого города одержала историческую победу. Ишимбайцы выиграли первенство РСФСР и стали вторыми на всесоюзном финале соревнований «Чудо-шашки». Нынешнее поколение шашистов стремится повторить успехи предшественников.

Соревнования очень интересные, надеюсь, что займем призовые места. Я очень люблю шашки. Мне нравится в них играть. Хочу продолжать этот путь. Александр Михелев, участник соревнований /Ишимбай/

Успехи башкирских спортсменов в «Чудо-шашках» на этом не заканчиваются. Коллективы из нашей республики становились лучшими в стране еще трижды: в 2009, 2013 и 2014-м.

Здесь в качестве судьи выступает Ольга Александровна Белик. Она еще в 1987 году играла в этом турнире. Здесь еще представлена команда башкирской гимназии №158, которая дважды выигрывала всероссийский финал. Рустам Шаяхметов, главный судья соревнований