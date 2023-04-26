В Уфе прошел Кубок Башкирии по гребному слалому

За победу боролись 80 экипажей. Соревнования были отборочными на Кубок России. В середине мая победители отправятся защищать честь республики в город Окуловка.
Сразу и не распознать в суровом потоке инорсовский канал. Но именно здесь, где купаться запрещено, воспитывают уфимских гребцов.
На соревнованиях спортсменам важно не просто преодолеть канал как можно быстрее, нужно еще пройти все ворота. Например, вешки зеленого цвета проплывают по течению, красного – против. Работа усложняется, когда ветер раскачивает вешки. От этого смещается линия ворот. Поэтому нужно за доли секунды поменять траекторию движения.
Вадим Кулешов занимается гребным слаломом восьмой год. На Кубке республики спортсмен соревновался в двух дисциплинах: каноэ и каяк. Во время гонки задел вешки и получил штраф – две секунды. По итогам турнира Вадим стал третьим.
Под руководством Валентины Петровны Егоровой спортивная школа олимпийского резерва уже 25 лет воспитывает гребцов. Её ученики неоднократно побеждали на соревнованиях российского и международного уровней. Сейчас башкирские спортсмены отобрались на Кубок России.
Еще одна воспитанница Валентины Егоровой – Анастасия Ширяева. Кандидат в мастера спорта, серебряный призер кубка республики. Она остановилась в полушаге от победы. Настя отстала от соперницы на секунду.
К юбилею Уфы планируют открыть центр гребного слалома, аналогов которому нет в России. Тренироваться и участвовать в соревнованиях ребята смогут даже зимой. Сейчас башкирские спортсмены готовятся к Кубку России. Он пройдет в середине мая в городе Окуловка. Ну а в конце июля гребцы отправятся на Алтай принимать участие в первенстве России.