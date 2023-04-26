В Уфе прошел Кубок Башкирии по гребному слалому

За победу боролись 80 экипажей. Соревнования были отборочными на Кубок России. В середине мая победители отправятся защищать честь республики в город Окуловка.

Сразу и не распознать в суровом потоке инорсовский канал. Но именно здесь, где купаться запрещено, воспитывают уфимских гребцов.

На соревнованиях спортсменам важно не просто преодолеть канал как можно быстрее, нужно еще пройти все ворота. Например, вешки зеленого цвета проплывают по течению, красного – против. Работа усложняется, когда ветер раскачивает вешки. От этого смещается линия ворот. Поэтому нужно за доли секунды поменять траекторию движения.

Вадим Кулешов занимается гребным слаломом восьмой год. На Кубке республики спортсмен соревновался в двух дисциплинах: каноэ и каяк. Во время гонки задел вешки и получил штраф – две секунды. По итогам турнира Вадим стал третьим.

На соревнованиях нужно выложиться, наверное, даже расслабиться, почувствовать воду. Потому что у нас все-таки такой вид спорта, что если воду не чувствовать, то ничего не получится. Вадим Кулешов, бронзовый призер Кубка Республики Башкортостан по гребному слалому

Под руководством Валентины Петровны Егоровой спортивная школа олимпийского резерва уже 25 лет воспитывает гребцов. Её ученики неоднократно побеждали на соревнованиях российского и международного уровней. Сейчас башкирские спортсмены отобрались на Кубок России.

У сборной республики сезон начался еще в дни весенних каникул. В это время именно основные ребята, состоящие в сборной, выезжали в поселок Лазаревское. И там на бурной воде провели десять дней. Провели в целях подготовиться к Кубку России. Валентина Егорова, тренер по гребному слалому

Еще одна воспитанница Валентины Егоровой – Анастасия Ширяева. Кандидат в мастера спорта, серебряный призер кубка республики. Она остановилась в полушаге от победы. Настя отстала от соперницы на секунду.

Самое важное – скорость и чистый проход. Как раз таки если ты возьмешь какой-то штраф, чаще всего конкретно это отделяет тебя от победы. Анастасия Ширяева, серебряный призер Кубка Республики Башкортостан по гребному слалому