В Башкирии внесли изменения в законах для внедрения системы «Посейдон»

Республику Башкортостан подключат к системе "Посейдон". Информацию подтвердили в пресс-службе республиканского парламента. Система "Посейдон" создана для профилактики коррупционных правонарушений.
По словам председателя Государственного собрания - Курултая Константина Толкачева, новая технология позволит проверять достоверность и полноту сведений о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера, а также соблюдение антикоррупционных ограничений, запретов и требований депутатами, главами органов власти, госслужащими.
– В системе «Посейдон» содержатся персональные данные и другая информация ограниченного доступа, и нам необходимо заранее регламентировать механизм допуска к ней, – пояснил Толкачев.
Депутату Госсобрания для внедрения технологии внесли изменение в законы "О статусе депутата Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан", "О местном самоуправлении в Республике Башкортостан" и "О муниципальной службе в Республике Башкортостан".