В Башкирии внесли изменения в законах для внедрения системы «Посейдон»

Депутату Госсобрания для внедрения технологии внесли изменение в законы "О статусе депутата Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан", "О местном самоуправлении в Республике Башкортостан" и "О муниципальной службе в Республике Башкортостан".