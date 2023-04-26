Игорь Комаров, Радий Хабиров и Руслан Цаликов посетили парк «Патриот» в Чишминском районе

Здесь школьники 10-х классов и воспитанники военно-патриотических клубов республики проходят учебные сборы. Для обучения молодёжи сформировали качественную материальную базу. Территорию парка «Патриот» благоустроили, отремонтированные корпуса оснастили современной мебелью и наглядными пособиями. На открытых площадках разместили тренировочный комплекс, парашютную вышку, полосу препятствий, музей военной техники и партизанскую деревню. Учебные сборы на базе центра «Авангард» уже прошли более 4 тысяч школьников. Глава Башкортостана рассказал о дальнейших планах по расширению парка «Патриот». В ближайшее время строители завершат возведение нового корпуса столовой и жилых модулей для детей вместимостью до 100 человек по федеральной программе Министерства просвещения России.