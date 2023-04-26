В Уфе на боевое слаживание проводили добровольческий батальон имени Даяна Мурзина

Сегодня из Башкортостана на боевое слаживание отправился еще один национальный батальон – имени Даяна Мурзина. Торжественные проводы прошли на Советской площади в Уфе. Вместе с Главой республики в церемонии приняли участие заместитель министра обороны России Руслан Цаликов и Полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров. Провожать воинов пришли сотни людей: родственники, друзья, коллеги.

Последние приготовления перед отправкой. Бойцы на площади репетируют строевую, ну а зрители вокруг импровизированного плаца пытаются найти в колонне своих близких.

В одном строю идут не только молодые, но и те, кому за 50. И это, пожалуй, отличительная особенность нового батальона. После того как Минобороны пересмотрело возрастные критерии отбора, сотни мужчин, ранее не проходивших верхнюю границу планки, пришли в военкомат и предложили свои кандидатуры.

Формирование добровольческого подразделения началось в феврале. Это уже четвертый по счету именной башкирский батальон, который назвали в честь прославленного уроженца Бакалинского района, героя Великой Отечественной Даяна Мурзина.

Сегодня с этой площади республика в очередной раз провожает на специальную военную операцию для выполнения боевых задач лучших сыновей, настоящих воинов – защитников Башкортостана и России. Мы все с огромным уважением и гордостью смотрим на вас. Благодарим за непростое, но очень нужное нашей стране решение. Мы все кланяемся вашим родителям, жёнам и детям за то, что они разделили с вами этот выбор. Тысячи наших парней уже выполняют свой воинский долг, проявляя мужество и героизм. Им нужна ваша поддержка. Поэтому работайте, выполняйте поставленные задачи. А республика всеми силами и мерами будет поддерживать вас, ваших родных и близких. Самое главное, чтобы вы все вместе вернулись домой живыми и невредимыми, выполнив свой воинский долг. Работайте, братья! Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В торжественной церемонии приняли участие заместитель министра обороны Руслан Цаликов и Полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров.

Для гражданина России нет более святого и важного долга, чем служение Родине в момент, когда она нуждается в нашей помощи. Берегите себя, берегите товарищей и возвращайтесь с победой. Руслан Цаликов, первый заместитель министра обороны Российской Федерации

Башкиры всегда, ещё во времена Российской Империи были смелыми и грозными воинами-пограничниками. Защищали и в Отечественную войну, защищают и оберегают сейчас наше общее Отечество. Игорь Комаров, Полномочный представитель Президента Российской Федерации в ПФО

Преимущество службы в башкирских батальонах не только в братском плече, которое подставят земляки. Сразу при заключении контракта республика выплачивает бойцам премию в 200 тысяч рублей, которую затем будут начислять за каждый полгода службы. Кроме основной зарплаты башкирские военнослужащие ежедневно будут получать дополнительно по 2 тысячи рублей.

Настроение у батальона боевое. Думаю, у нас все получится и задача будет выполнена. Командир батальона им. Даяна Мурзина

В батальоне порядка 400 человек. При этом кандидатов на этапе отбора было в два раза больше. Сейчас идет набор в еще один башкирский батальон, получивший название «Северные амуры». Эти подразделения станут основой создаваемого Башкирского мотострелкового полка.

Идёт формирование отдельного именного подразделения в составе министерства обороны. Он будет именным. Сами воины нам подскажут, какое будет его имя. Там будет порядка 2 тысяч человек. Это несколько батальонов, несколько артдивизионов, несколько подразделений медицинских служб, танковых, артиллерийских отделений. Большой объём работы предстоит. Вот первый батальон уже ушёл. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

После завершения церемонии бойцам и их близким дали десять минут на прощание, После чего военнослужащие сели в автобусы. С Советской площади солдаты батальона отправились к месту прохождения боевого слаживания. После завершения тактической подготовки они приступят к выполнению задач специальной военной операции.