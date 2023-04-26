В Уфе на боевое слаживание проводили добровольческий батальон имени Даяна Мурзина

Сегодня из Башкортостана на боевое слаживание отправился еще один национальный батальон – имени Даяна Мурзина. Торжественные проводы прошли на Советской площади в Уфе. Вместе с Главой республики в церемонии приняли участие заместитель министра обороны России Руслан Цаликов и Полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров. Провожать воинов пришли сотни людей: родственники, друзья, коллеги.
Последние приготовления перед отправкой. Бойцы на площади репетируют строевую, ну а зрители вокруг импровизированного плаца пытаются найти в колонне своих близких.
В одном строю идут не только молодые, но и те, кому за 50. И это, пожалуй, отличительная особенность нового батальона. После того как Минобороны пересмотрело возрастные критерии отбора, сотни мужчин, ранее не проходивших верхнюю границу планки, пришли в военкомат и предложили свои кандидатуры.
Формирование добровольческого подразделения началось в феврале. Это уже четвертый по счету именной башкирский батальон, который назвали в честь прославленного уроженца Бакалинского района, героя Великой Отечественной Даяна Мурзина.
В торжественной церемонии приняли участие заместитель министра обороны Руслан Цаликов и Полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров.
Преимущество службы в башкирских батальонах не только в братском плече, которое подставят земляки. Сразу при заключении контракта республика выплачивает бойцам премию в 200 тысяч рублей, которую затем будут начислять за каждый полгода службы. Кроме основной зарплаты башкирские военнослужащие ежедневно будут получать дополнительно по 2 тысячи рублей.
В батальоне порядка 400 человек. При этом кандидатов на этапе отбора было в два раза больше. Сейчас идет набор в еще один башкирский батальон, получивший название «Северные амуры». Эти подразделения станут основой создаваемого Башкирского мотострелкового полка.
После завершения церемонии бойцам и их близким дали десять минут на прощание, После чего военнослужащие сели в автобусы. С Советской площади солдаты батальона отправились к месту прохождения боевого слаживания. После завершения тактической подготовки они приступят к выполнению задач специальной военной операции.
После церемонии Игорь Комаров, Радий Хабиров, Руслан Цаликов провели в Центре управления республикой рабочее совещание по вопросам поддержки военнослужащих - участников специальной военной операции и членов их семей.