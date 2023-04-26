Компания «Таврос» реализовала в Башкирии многомиллиардный инвестпроект по выращиванию свиней

Компания «Таврос» реализовала в Башкортостане многомиллиардный инвестпроект по выращиванию свиней. Глава республики Радий Хабиров одобрил инициативу компании об индустриальном животноводстве. Современные предприятия сейчас работают в нескольких районах, обеспечив рабочими местами местных жителей. Как организована деятельность индустриального животноводства и за счёт чего удалось реализовать перспективный инвестпроект?

Этим малышам всего три недели от роду, а сам инвестпроект родился четыре года назад. В 2019-м на совещании в формате «Инвестиционный час» Глава республики Радий Хабиров поддержал инициативу Башкирской мясной компании о строительстве двух свинокомплексов в Альшеевском и Белебеевском районах. Инвестору одобрили дополнительные меры поддержки, в числе которых льготы по налогу на имущество и компенсация части затрат на строительство инфраструктуры, а также закупку скота и оборудования. Сейчас свинокомплекс «Тавричанка» вышел на полную мощность. Здесь содержатся 62 тысячи голов, до конца года планируют реализовать 15 тысяч тонн продукции.

На предприятии предусмотрены серьёзные меры безопасности, чтобы не заразить поголовье. Прежде чем сотрудники попадут в белую зону, они проходят вот через специальный душ. Лишь после этого открывается следующая дверь и сотрудники могут пройти на свои рабочие места.

Требования биобезопасности неслучайны. Если на территорию проникнет чума свиней, избавиться придется от всего поголовья и закрыть комплекс на несколько лет. Чтобы этого не произошло, за животными ежедневно наблюдают специалисты. Внимание уделяют с первого дня жизни поросят.

В секции примерно 650 поросят находятся. Поступают они сюда на 21 день, перегоняются в откорм на 68 день. Животные чувствуют себя хорошо, хороший корм здесь, все препараты есть. Никита Швецов, ветеринарный врач

Открытие свинокомплекса в Альшеевском районе позволило обеспечить рабочими местами 82 местных жителя. Организован трансфер сотрудников, полный социальный пакет. А готовую продукцию в фирменных магазинах они могут приобрести со скидкой.

Я сама из Альшеевского района, деревня Зелёный клин. Работаю уже второй год. Когда я пришла сюда, у меня не было опыта, потому что до этого работала на сахарном заводе. Здесь нам всему быстро обучили. Алия Шарипова, оператор свинокомплекса СК-2 «Тавричанка»

Предприятие оснащено современным оборудованием для кормления и создания микроклимата. На свинокомплексе отработана многоступенчатая схема дезинфицирующих барьеров, раздельного содержания животных, созданы условия для комфортного пребывания рабочего персонала. Для этого инвестор вложил в предприятие более полутора миллиардов рублей.

Навозоудаление, микроклимат, система кормления. Всё завязано на компьютеры. В помещениях поддерживается правильная температура. То есть до реализации свиней максимально облегчаем труд работников, операторов. Иршат Гатауллин, директор свинокомплекса СК-2 «Тавричанка»