Хоккеистки «Агидели» встретились с юными воспитанницами хоккейных школ Башкирии

Хоккеистки «Агидели» сегодня встретились с юными воспитанницами хоккейных школ Башкортостана. Чемпионки Женской хоккейной лиги провели настоящую тренировку с будущими профессионалами. В конце мероприятия состоялась торжественная церемония награждения наших хоккеисток за победу в чемпионате.

С момента победы в Женской хоккейной лиге прошло уже больше трёх недель, но уфимские хоккеистки продолжают тренироваться каждый день. Но сегодня прошло особенное занятие, ведь на мастер-класс к «Агидели» пришли около 50 спортсменок, которые занимаются в республиканских школах. Как и на любой тренировке, сегодня всё началось с профессиональной разминки от Марии Баталовой.

Я считаю, если бы в моем детстве проводили такие мастер-классы, я была бы очень рада. Получила бы громадную порцию положительных эмоций, девчонкам очень приятно, они получают большой опыт от тренировки и мастер-класса. Полина Лучникова, игрок ЖХК «Агидель»

Во Дворец спорта приехали и воспитанницы спортивной школы №10 по хоккею с мячом «Кировец», которые на льду занимались со своим любимым снарядом. Чемпионки ЖХЛ показали юным хоккеисткам несколько упражнений, а самым маленьким помогали и лично.

Я смотрю, некоторые девочки есть очень хорошие, которые занимаются, парочку сестер, прям по своему году очень хорошо мальчиков обыгрывают. Ольга Сосина, игрок ЖХК «Агидель»

А уже после мастер-класса состоялась самая приятная часть для «Агидели» – награждение золотыми медалями за победу в чемпионате России. Министр спорта республики Руслан Хабибов получил из рук капитана уфимского клуба Марии Печниковой памятную клюшку. Благодаря победе «Агидели» в республике в следующем календарном году решили открыть отделение детского хоккея для девочек.

Команда «Агидель» будут наставниками этого отделения, это позволит решить нам главный вопрос, чтобы в наших профессиональных клубах и командах были воспитанники нашей республики. Руслан Хабибов, министр спорта Республики Башкортостан