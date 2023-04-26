Хоккеистки «Агидели» встретились с юными воспитанницами хоккейных школ Башкирии

Хоккеистки «Агидели» сегодня встретились с юными воспитанницами хоккейных школ Башкортостана. Чемпионки Женской хоккейной лиги провели настоящую тренировку с будущими профессионалами. В конце мероприятия состоялась торжественная церемония награждения наших хоккеисток за победу в чемпионате.
С момента победы в Женской хоккейной лиге прошло уже больше трёх недель, но уфимские хоккеистки продолжают тренироваться каждый день. Но сегодня прошло особенное занятие, ведь на мастер-класс к «Агидели» пришли около 50 спортсменок, которые занимаются в республиканских школах. Как и на любой тренировке, сегодня всё началось с профессиональной разминки от Марии Баталовой.
Во Дворец спорта приехали и воспитанницы спортивной школы №10 по хоккею с мячом «Кировец», которые на льду занимались со своим любимым снарядом. Чемпионки ЖХЛ показали юным хоккеисткам несколько упражнений, а самым маленьким помогали и лично.
А уже после мастер-класса состоялась самая приятная часть для «Агидели» – награждение золотыми медалями за победу в чемпионате России. Министр спорта республики Руслан Хабибов получил из рук капитана уфимского клуба Марии Печниковой памятную клюшку. Благодаря победе «Агидели» в республике в следующем календарном году решили открыть отделение детского хоккея для девочек.
У «Агидели» сегодня был заключительный рабочий день. Далее девушки отправятся в отпуск. Но уже в конце мая приступят к тренировкам в походе за пятым кубком ЖХЛ.