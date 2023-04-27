Состоялось выездное заседание ученого совета БГМУ

В северной части Уфы будут восстанавливать медицинское образование. В этом году в филиале колледжа БГМУ первые студенты начнут обучение. Об этом говорили на ежегодном учёном совете медуниверситета, который прошёл в новом кампусе БГМУ в Черниковке.
Раньше на этом месте находилось 5-е профессиональное уфимское техучилище. Там обучали рабочим профессиям. Оттуда ребята уходили на фронт. Воинам-интернационалистам посвятили памятник, который установили на территории кампуса БГМУ. Также студентов будут обучать на военных медиков.