В Башкирии сотрудников предприятия «кинули» почти на 400 тысяч рублей

50 сотрудников одной из компаний в Балтачевском районе Башкирии остались без зарплаты. По данному факту прокуратура организовала проверку.

Фото №1 - В Башкирии сотрудников предприятия «кинули» почти на 400 тысяч рублей

Руководство компании частично не выплатило зарплату рабочим за февраль 2023 года. Сумма долга составила более 380 тысяч рублей.

По результатам надзорных мероприятий прокуратура возбудила в отношении руководителя фирмы производство по делу об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы в установленные сроки), внесла в его адрес представление об устранении выявленных нарушений и взыскала сумму долга в судебном порядке.

пресс-служба прокуратуры Балтачевского района Башкирии

На данный момент задолженность по зарплате перед сотрудниками погашена в полном объеме.

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