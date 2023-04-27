В Башкирии сотрудников предприятия «кинули» почти на 400 тысяч рублей
50 сотрудников одной из компаний в Балтачевском районе Башкирии остались без зарплаты. По данному факту прокуратура организовала проверку.
Руководство компании частично не выплатило зарплату рабочим за февраль 2023 года. Сумма долга составила более 380 тысяч рублей.
По результатам надзорных мероприятий прокуратура возбудила в отношении руководителя фирмы производство по делу об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы в установленные сроки), внесла в его адрес представление об устранении выявленных нарушений и взыскала сумму долга в судебном порядке.
пресс-служба прокуратуры Балтачевского района Башкирии
На данный момент задолженность по зарплате перед сотрудниками погашена в полном объеме.