В Башкирии сотрудников предприятия «кинули» почти на 400 тысяч рублей

По результатам надзорных мероприятий прокуратура возбудила в отношении руководителя фирмы производство по делу об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы в установленные сроки), внесла в его адрес представление об устранении выявленных нарушений и взыскала сумму долга в судебном порядке.

пресс-служба прокуратуры Балтачевского района Башкирии