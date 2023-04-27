У жительницы Башкирии украли из сада металлолом

38-летняя жительница Белорецкого района обратилась в полицию и рассказала, что из ее сада украли 4 металлические катушки. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РБ.

Фото №1 - У жительницы Башкирии украли из сада металлолом

Заявительница отметила, что помощь правоохранителей требуется лишь для того, чтобы изъять похищенное там, куда их сбыл предполагаемый жулик. По словам женщины, её сын увидел похищенное в одном из пунктов приёма металлолома, но, разумеется, вернуть хозяйке металлолом приёмщик согласился только в присутствии сотрудника полиции.

Прибывший по заявлению старший участковый уполномоченный полиции Венер Ишбердин выяснил, что причастным к краже может быть ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 18-летний белоречанин. Вскоре это предположение подтвердилось. Молодой человек был найден и доставлен в отдел полиции. Поскольку в садах обычно есть чем поживиться, он отправился туда. На одном из участков парень увидел 90-килограммовые железные детали и выкатил их по одной, а затем позвонил другу-автомобилисту, чтобы тот помог с перевозкой. О том, что бобины принадлежат не ему, он умолчал. Похищенное было сдано в пункт приёма, выручка составила почти 8 тысяч рублей.

пресс-служба МВД по РБ

Спустя несколько лней сын заявительницы приехал в сад и увидел, что у него пропали катушки. В скором времени н обнаружил их в пункте приема металлолома. С помощью полицейских катушки вернули владельцам.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Возбуждено уголовное дело.

Фото: МВД по РБ.

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