У жительницы Башкирии украли из сада металлолом

Прибывший по заявлению старший участковый уполномоченный полиции Венер Ишбердин выяснил, что причастным к краже может быть ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 18-летний белоречанин. Вскоре это предположение подтвердилось. Молодой человек был найден и доставлен в отдел полиции. Поскольку в садах обычно есть чем поживиться, он отправился туда. На одном из участков парень увидел 90-килограммовые железные детали и выкатил их по одной, а затем позвонил другу-автомобилисту, чтобы тот помог с перевозкой. О том, что бобины принадлежат не ему, он умолчал. Похищенное было сдано в пункт приёма, выручка составила почти 8 тысяч рублей.

пресс-служба МВД по РБ