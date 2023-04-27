У жительницы Башкирии украли из сада металлолом

38-летняя жительница Белорецкого района обратилась в полицию и рассказала, что из ее сада украли 4 металлические катушки. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РБ.
Заявительница отметила, что помощь правоохранителей требуется лишь для того, чтобы изъять похищенное там, куда их сбыл предполагаемый жулик. По словам женщины, её сын увидел похищенное в одном из пунктов приёма металлолома, но, разумеется, вернуть хозяйке металлолом приёмщик согласился только в присутствии сотрудника полиции.
Спустя несколько лней сын заявительницы приехал в сад и увидел, что у него пропали катушки. В скором времени н обнаружил их в пункте приема металлолома. С помощью полицейских катушки вернули владельцам.
В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Возбуждено уголовное дело.
Фото: МВД по РБ.