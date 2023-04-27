Житель Башкирии лишился денег, желая получить интим-услуги

Заявитель последовал указаниям и перевел сумму частями, однако девушку это не устроило. Она убедила горожанина вновь перевести залоговую сумму одним платежом под предлогом того, что деньги ему в последующем вернутся. Доверившись «жрице любви» мужчина последовал указаниям и перевел денежные средства на продиктованные ею счета. Вечер в приятной компании представительницы женского пола не состоялся. После общения с дамой последовал разговор с ее «начальником», который попросил еще 10 тысяч рублей, но 28-летний давлекановец понял, что попал на мошенников и потребовал вернуть денежные средства. Аферисты обещания по возврату средств не сдержали, а их номер оказался заблокирован.

пресс-служба МВД по РБ