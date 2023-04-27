Житель Башкирии лишился денег, желая получить интим-услуги
28-летний житель Давлекановского района Башкирии обратился в полицию и рассказал, что при попытке воспользоваться интим-услугами лишился 67 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РБ.
Мужчина нашел номер девушки в одной из соцсетей и завязал с ней переписку. Она сообщила, что перед выездом нужно внести 7 тысяч рублей за оказание услуг и 30 тысяч рублец в качестве залога.
Заявитель последовал указаниям и перевел сумму частями, однако девушку это не устроило. Она убедила горожанина вновь перевести залоговую сумму одним платежом под предлогом того, что деньги ему в последующем вернутся. Доверившись «жрице любви» мужчина последовал указаниям и перевел денежные средства на продиктованные ею счета. Вечер в приятной компании представительницы женского пола не состоялся. После общения с дамой последовал разговор с ее «начальником», который попросил еще 10 тысяч рублей, но 28-летний давлекановец понял, что попал на мошенников и потребовал вернуть денежные средства. Аферисты обещания по возврату средств не сдержали, а их номер оказался заблокирован.