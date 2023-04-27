Автовладельцев Башкирии предупредили о массовых проверках

Проверки проведут в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних пассажиров. То есть особое внимание будет акцентировано на транспортные средства, в салоне которых перевозятся дети. Автоинспекторы проверят не только наличие удерживающего устройства, но и правильность его использования.