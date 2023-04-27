В Башкирии полицейские задержали участника схемы «Ваш родственник попал в ДТП»

В поселке Серафимовский Туймазинского района Башкирии от рук мошенников пострадали три пожилые женщины. В кратчайшие сроки сотрудники полиции задержали участника схемы «Ваш родственник попал в ДТП», который выполнял роль курьера. Им оказался 18-летний житель Белебея.
В дежурную часть Отдела МВД России по Туймазинскому району обратилась 88-летняя пенсионерка. Заявительница, поверив словам лжесотрудника правоохранительного органа, что ее сноха попала в ДТП, передала курьеру 100 тысяч рублей. Однако чуть позже выяснилось, что с родственницей все в порядке.
Примерно в это время в полицию поступило еще два заявления о подобном мошенничестве. 93-летняя пожилая сельчанка передала курьеру 160 тысяч рублей, спасая внучку якобы от уголовного преследования. А 76-летняя пенсионерка отдала участнику преступной схемы, поверив, что ее дочь совершила ДТП, 145 тысяч рублей.
Парень признался в содеянном. Он рассказал, что хотел заработать на карманные расходы. Возбуждено три уголовных дела.