В Башкирии полицейские задержали участника схемы «Ваш родственник попал в ДТП»

Оказалось, что задержанный получил указание от «куратора», что нужно ехать в село Серафимовский Туймазинского района и ждать сообщения с адресами. Всего курьеру прислали три «заказа». Деньги 88-летней пострадавшей горожанин забрал и перевел на счет, указанный куратором, оставив себе проценты. Затем пошел по другим адресам, забрал подготовленную наличность и по пути к банкомату был задержан оперативниками.

пресс-служба МВД по РБ