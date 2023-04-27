В Башкирии полицейские задержали участника схемы «Ваш родственник попал в ДТП»

В поселке Серафимовский Туймазинского района Башкирии от рук мошенников пострадали три пожилые женщины. В кратчайшие сроки сотрудники полиции задержали участника схемы «Ваш родственник попал в ДТП», который выполнял роль курьера. Им оказался 18-летний житель Белебея.

Фото №1 - В Башкирии полицейские задержали участника схемы «Ваш родственник попал в ДТП»

В дежурную часть Отдела МВД России по Туймазинскому району обратилась 88-летняя пенсионерка. Заявительница, поверив словам лжесотрудника правоохранительного органа, что ее сноха попала в ДТП, передала курьеру 100 тысяч рублей. Однако чуть позже выяснилось, что с родственницей все в порядке.

Примерно в это время в полицию поступило еще два заявления о подобном мошенничестве. 93-летняя пожилая сельчанка передала курьеру 160 тысяч рублей, спасая внучку якобы от уголовного преследования. А 76-летняя пенсионерка отдала участнику преступной схемы, поверив, что ее дочь совершила ДТП, 145 тысяч рублей.

Оказалось, что задержанный получил указание от «куратора», что нужно ехать в село Серафимовский Туймазинского района и ждать сообщения с адресами. Всего курьеру прислали три «заказа». Деньги 88-летней пострадавшей горожанин забрал и перевел на счет, указанный куратором, оставив себе проценты. Затем пошел по другим адресам, забрал подготовленную наличность и по пути к банкомату был задержан оперативниками.

пресс-служба МВД по РБ

Парень признался в содеянном. Он рассказал, что хотел заработать на карманные расходы. Возбуждено три уголовных дела.

Пенальти
БАШКОРТТАР-БСТ