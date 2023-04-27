Стала известна причина пропажи двух подростков в Башкирии

В селе Иглино без вести пропали два подростка 12 и 14 лет. Мальчики ушли из дома 24 апреля, но обратно так и не вернулись.

Фото №1 - Стала известна причина пропажи двух подростков в Башкирии

Поиски детей завершились только сегодня, 27 апреля. Ребята не возвращались домой несколько суток. Волонтёры организации «Поиск детей» рассказали обстоятельства поисков.

Мальчиков заметили на обочине дороги вдоль леса. Они были грязными и уставшими. Волонтёрам ребята рассказали, что сбежали из дома. Родители узнали, что мальчишки попробовали курить. Дети испугались реакции семей и решили просто не возвращаться домой.

До чего нужно довести деспотизм, что пацаны бегут из-за того, что их могут за курение наругать? Я в этом возрасте сам курить начал, но мысли не было со страху убегать. Ну, поймают, ну «вломят», но меня точно любят при этом. А теперь представьте – на три дня сбежать! Это должен быть что за страх? 

Павел Нестеров, руководитель волонтерской организации «Поиск детей»

Фото: волонтерская организация «Поиск детей». 

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