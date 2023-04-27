Стала известна причина пропажи двух подростков в Башкирии

В селе Иглино без вести пропали два подростка 12 и 14 лет. Мальчики ушли из дома 24 апреля, но обратно так и не вернулись.
Поиски детей завершились только сегодня, 27 апреля. Ребята не возвращались домой несколько суток. Волонтёры организации «Поиск детей» рассказали обстоятельства поисков.
Мальчиков заметили на обочине дороги вдоль леса. Они были грязными и уставшими. Волонтёрам ребята рассказали, что сбежали из дома. Родители узнали, что мальчишки попробовали курить. Дети испугались реакции семей и решили просто не возвращаться домой.
Фото: волонтерская организация «Поиск детей».