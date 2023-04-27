Стала известна причина пропажи двух подростков в Башкирии

До чего нужно довести деспотизм, что пацаны бегут из-за того, что их могут за курение наругать? Я в этом возрасте сам курить начал, но мысли не было со страху убегать. Ну, поймают, ну «вломят», но меня точно любят при этом. А теперь представьте – на три дня сбежать! Это должен быть что за страх?

Павел Нестеров, руководитель волонтерской организации «Поиск детей»