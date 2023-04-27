В Башкирии пожилая пара заблудилась в лесу

Как сообщает пресс-служба Госкомитета по ЧС, в службу спасения обратился сын пожилой пары. Он сообщил, что его родители не вернулись домой из леса. Найти 67-летнего мужчину и 63-летнюю женщину удалось только через два часа после заявления. Пару нашёл лесник, который помог им выйти из леса.