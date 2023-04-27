В Уфе вылечили сапсана с черепно-мозговой травмой

В марте инспекторы Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора совместно с общественным инспектором Росприроднадзора в Уфе нашли сапсана с черепно-мозговой травмой. Птичке помогли ветеринары.

Специалисты передали сапсана на временное содержание и реабилитацию в ветеринарную клинику. К счастью, птице удалось помочь. Сапсана обработали от внешних и внутренних паразитов, а также назначили ему медикаментозное терапевтическое лечение.