Экс-советник мэра Уфы по ЖКХ ужаснулся состоянием «Тропы здоровья»

Бывший советник мэра Уфы по вопросам ЖКХ Вадим Беляков возмутился состоянием «Тропы здоровья». Уфимца ужаснул участок от Дежневской лестницы в Парке Победы до СОК «Биатлон».
Территория «Тропы здоровья» завалена мусором, битым стеклом. Выйти, например, на пробежку в таких условиях сложно и даже опасно. И просто прогуляться среди мусора и бутылок мало кто захочет.
Уфимец посоветовал установить камеры видеонаблюдения или позаботиться о наличии правоохранителей на территории «Тропы здоровья».
К слову, «Тропа здоровья» не первый раз становится жертвой хулиганов и вандалов. Иногда они не только оставляют мусор, но и разрушают заборы и скамейки.