Экс-советник мэра Уфы по ЖКХ ужаснулся состоянием «Тропы здоровья»

Бывший советник мэра Уфы по вопросам ЖКХ Вадим Беляков возмутился состоянием «Тропы здоровья». Уфимца ужаснул участок от Дежневской лестницы в Парке Победы до СОК «Биатлон».

Фото №1 - Экс-советник мэра Уфы по ЖКХ ужаснулся состоянием «Тропы здоровья»

Территория «Тропы здоровья» завалена мусором, битым стеклом. Выйти, например, на пробежку в таких условиях сложно и даже опасно. И просто прогуляться среди мусора и бутылок мало кто захочет.

За последние 2 недели стараюсь почти каждое утро сюда заезжать. По вечерам, видимо, молодежь гужбанит, остается какой-то мусор, его вроде убирают. Но сегодня это какой-то трешак, что здесь происходит. Вчера такого еще не было. Вот мусор, тут мусор, там накидали. Разбитые бутылки – об этом вообще не говорю.

Вадим Беляков

Уфимец посоветовал установить камеры видеонаблюдения или позаботиться о наличии правоохранителей на территории «Тропы здоровья».

К слову, «Тропа здоровья» не первый раз становится жертвой хулиганов и вандалов. Иногда они не только оставляют мусор, но и разрушают заборы и скамейки.  

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