Экс-советник мэра Уфы по ЖКХ ужаснулся состоянием «Тропы здоровья»

За последние 2 недели стараюсь почти каждое утро сюда заезжать. По вечерам, видимо, молодежь гужбанит, остается какой-то мусор, его вроде убирают. Но сегодня это какой-то трешак, что здесь происходит. Вчера такого еще не было. Вот мусор, тут мусор, там накидали. Разбитые бутылки – об этом вообще не говорю.

Вадим Беляков