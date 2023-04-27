Новый рекорд – 12 детских песен представили в Уфе на концерте телеканала «Тамыр». В столице республики прошёл ежегодный праздник творчества. Участники и зрители приехали со всего региона.
Ребята готовили выступления вместе с профессиональными композиторами, постановщиками. Тексты писали сами. На сцене и в зале – нынешние и бывшие воспитанники детского телеканала «Тамыр».
Также в рамках концерта наградили победителей конкурса сочинений о преподавателях. Тема выбрана в соответствии с главным акцентом года – 2023-й посвящён педагогам. Ученик 5-го класса в Кугарчинском районе написал о своей первой учительнице.