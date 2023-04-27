12 детских песен представили в Уфе на концерте телеканала «Тамыр»

Новый рекорд – 12 детских песен представили в Уфе на концерте телеканала «Тамыр». В столице республики прошёл ежегодный праздник творчества. Участники и зрители приехали со всего региона.

Ребята готовили выступления вместе с профессиональными композиторами, постановщиками. Тексты писали сами. На сцене и в зале – нынешние и бывшие воспитанники детского телеканала «Тамыр».