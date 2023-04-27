В Уфе сотрудница банка спасла пенсионерку от мошенников

В отделение к оператору Светлане Гузаировой обратилась 83-летняя женщина. Поведение пенсионерки вызвало сомнения у сотрудников учреждения – женщина нервничала, хотела поскорее попасть в кассовую зону и все время с кем-то разговаривала по телефону. Подойдя к оператору, Светлане Гузаировой, она сообщила, что ей необходимо срочно снять со счёта миллион рублей.

Связавшись с сыном пенсионерки, сотрудница банка выяснила, что с близкими женщины все в порядке. Оператор вызвала полицейских. Оказалось, когда 83-летняя уфимка находилась вместе с мужем на даче, ей позвонил якобы сотрудник правоохранительного органа. Звонивший убедил пенсионерку, что в течение нескольких часов с ее банковского счета мошенники снимут деньги, поэтому их срочно нужно обналичить и положить на «безопасный» счёт. Также мошенник запретил рассказывать об этом кому-либо, а для сотрудников банка попросил придумать правдоподобную легенду. При этом женщина сама пыталась проверить не является ли мужчина мошенником. Но тот действовал убедительно.