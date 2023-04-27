В Уфе сотрудница банка спасла пенсионерку от мошенников

В отделение к оператору Светлане Гузаировой обратилась 83-летняя женщина. Поведение пенсионерки вызвало сомнения у сотрудников учреждения – женщина нервничала, хотела поскорее попасть в кассовую зону и все время с кем-то разговаривала по телефону. Подойдя к оператору, Светлане Гузаировой, она сообщила, что ей необходимо срочно снять со счёта миллион рублей.
Связавшись с сыном пенсионерки, сотрудница банка выяснила, что с близкими женщины все в порядке. Оператор вызвала полицейских. Оказалось, когда 83-летняя уфимка находилась вместе с мужем на даче, ей позвонил якобы сотрудник правоохранительного органа. Звонивший убедил пенсионерку, что в течение нескольких часов с ее банковского счета мошенники снимут деньги, поэтому их срочно нужно обналичить и положить на «безопасный» счёт. Также мошенник запретил рассказывать об этом кому-либо, а для сотрудников банка попросил придумать правдоподобную легенду. При этом женщина сама пыталась проверить не является ли мужчина мошенником. Но тот действовал убедительно.
Пенсионерка осознала, что чуть не отправила миллион мошенникам, только сидя в кабинете у настоящего следователя. По данному факту возбуждено уголовное дело. А бдительную сотрудницу банка поблагодарил лично министр внутренних дел республики Александр Прядко.