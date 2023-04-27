В Уфе женщине, попавшей в аварию, ампутировали ногу

В министерстве здравоохранения Башкирии рассказали корреспондентам ИА «Башинформ» о состоянии женщины, на которую наехал автобус.

Напомним, инцидент произошёл 25 апреля на перекрёстке улицы Шафиева и проспекта Октября. Автобус №39, который следовал по маршруту «ТСК Пушкинский — Сипайлово», наехал на 55-летнюю уфимку, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. С травмами пострадавшую госпитализировали.