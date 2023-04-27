Компания Apple прекратила осуществлять техподдержку для российских пользователей

Сотрудник отправит пользователю электронное письмо со ссылкой на решение проблемы. В голосовом меню также остаются пункты для iPhone, Apple Watch и биллинга. Служба поддержки здесь еще действует.



Популярная компания также остановила гарантийное обслуживание iPad, Mac и компьютеров Mac в России. основной причиной является ограничение поставок продукции Apple и запасных частей для ремонта и обслуживания. В настоящее время не известно, как долго будет действовать прекращение поддержки в России.