В России разработали биоматериал, способный мгновенно останавливать кровь

Ученые Политеха и Института высокомолекулярных соединений РАН разработали уникальный биосовместимый и биоактивный материал, Который способен практически моментально остановить кровотечение. Ученые прогнозируют, что изобретение сможет легко конкурировать с зарубежными аналогами.

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По словам специалистов, разработка даже во многом превосходит западные разработки. За основу ученые взяли хитозан – уникальный материал, который идеально подходит для применения в медицине: не токсичен и обладает хорошей биосовместимостью, а также отличными гемостатическими, бактерицидными и антибактериальными свойствами.

Хитозан является продуктом переработки морепродуктов из панцирей крабов и креветок. Для усовершенствования свойств хитозановых нитей, ученые модифицировали их нанодобавками. Из полученных нитей ученые изготовили нетканое полотно, которое прошло различные испытания. 

Разработка может применяться в качестве местного гемостатика, а также в регенеративной медицине и тканевой инженерии. В продажу изобретение поступит после прохождения сертификации. 

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