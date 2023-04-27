Турист из Уфы спас ребенка в Египте

Виль Латыпов уехал в отпуск и не планировал становиться звездой. В один из дней он увидел на дне бассейна обездвиженное тело маленького мальчика. Мужчина сделал всё, что мог. Ребёнка увезли в больницу.

Разлука родителей с шестилетним Матвеем продлилась почти сутки. Повезло – могли расстаться навсегда. Мальчик едва не умер. Он упал в бассейн и лежал на дне некоторое время. Его спас прохожий отдыхающий из Уфы. Мужчина не врач, но работает оператором на заводе, где ежегодно проходит обучение по оказанию первой медицинской помощи. Правда, боялся навредить – всё-таки курс проходил по спасению взрослого человека.

После ребёнка увезли в больницу, подключили к аппарату ИВЛ. Но спасителя могло не оказаться на месте. Вместе с семьей Виль Латыпов сначала пошёл на море. Там был вывешен красный флаг из-за непогоды, только из-за этого они вернулись к отелю с бассейном.

В честь мужчины, который спас сына, родители хотят назвать детей и внуков. За жизнь ребёнка предлагали деньги и верблюда. Виль Латыпов сказал, что отказался. Благодарны уфимцу и в отеле – там уже пообещали к следующему отпуску предоставить бесплатный номер.

В отеле мужчина уже провёл мастер-класс. Местные жестами попросили научить оказывать первую медицинскую помощь.