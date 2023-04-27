В Уфе прошел турнир по волейболу памяти диктора Ахата Муртазина

Соревнования уже стали хорошей традицией. В республике турнир проходит в пятый раз под эгидой радио «Юлдаш», где работал известный диктор. Любимым видом спорта Ахата Муртазина был волейбол. С каждым годом количество желающих почтить память легендарного диктора увеличивается.
«Золотой голос республики». Именно так называли легендарного Ахата Муртазина. Жители республики его знали и любили как великолепного диктора, а сотрудники телецентра уважали еще и как замечательного спортсмена. Его можно было застать в дикторской и рано утром, и глубокой ночью. Но при этом он всегда находил время для спорта. Ахата Муртазина не стало весной 2018 года. С тех пор каждый год в апреле проводится турнир по волейболу среди средств массовой информации республики.
Ахат Муртазин активно продвигал спорт среди республиканских СМИ. Он с особым трепетом относился к волейболу. Был бессменным капитаном команды радио «Юлдаш». В этом году конкуренции ей составили коллективы телеканала БСТ, «Издательского дома «Башкортостан» и «Звёзды башкирской эстрады».
«Золотой голос Башкортостана» был лучшим и на площадке, и в прямых эфирах. На тренировки ходил как на праздник, а теперь по его стопам пошли и дети. Второй год подряд участие в турнире принимает сын Ахата Муртазина Салават.
По итогам турнира победителями стала команда БСТ, на второй строчке расположились «Звёзды башкирской эстрады», ну а волейболисты радио «Юлдаш» замкнули тройку призёров.