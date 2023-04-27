В Уфе прошел турнир по волейболу памяти диктора Ахата Муртазина

Соревнования уже стали хорошей традицией. В республике турнир проходит в пятый раз под эгидой радио «Юлдаш», где работал известный диктор. Любимым видом спорта Ахата Муртазина был волейбол. С каждым годом количество желающих почтить память легендарного диктора увеличивается.

«Золотой голос республики». Именно так называли легендарного Ахата Муртазина. Жители республики его знали и любили как великолепного диктора, а сотрудники телецентра уважали еще и как замечательного спортсмена. Его можно было застать в дикторской и рано утром, и глубокой ночью. Но при этом он всегда находил время для спорта. Ахата Муртазина не стало весной 2018 года. С тех пор каждый год в апреле проводится турнир по волейболу среди средств массовой информации республики.

У нас команда «Звездная». Нас так назвали, артисты в нашей команде. Лично я уже участвую второй год, с удовольствием учувствую. Спорт объединяет, укрепляет наш дух, я очень рад этому Вильдан Яруллин, заслуженный артист Республики Башкортостан

Ахат Муртазин активно продвигал спорт среди республиканских СМИ. Он с особым трепетом относился к волейболу. Был бессменным капитаном команды радио «Юлдаш». В этом году конкуренции ей составили коллективы телеканала БСТ, «Издательского дома «Башкортостан» и «Звёзды башкирской эстрады».

Турнир на память Ахата Муртазина будет постоянным, мы это не должны забывать. Потому что журналисты сами это требуют. Организаторы максимально будут искать возможность проводить такие мероприятия. Этот турнир будет жить. Вадут Исхаков, председатель Союза журналистов Республики Башкортостан

«Золотой голос Башкортостана» был лучшим и на площадке, и в прямых эфирах. На тренировки ходил как на праздник, а теперь по его стопам пошли и дети. Второй год подряд участие в турнире принимает сын Ахата Муртазина Салават.

Желающих больше, но в связи с тем, что мы хотели бы более оптимально провести этот турнир, тут совместно с коллегами и друзьями собираемся. Такой позитив, заряд энергии получаем. Ну и вспоминаем нашего коллегу, отца. Салават Муртазин, сын Ахата Муртазина