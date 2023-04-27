В Уфе прошли соревнования для людей с ограниченными возможностями на «смогукарах»

«Встал на ноги сам – помоги другому». С этой фразой Марат Ильясов разработал собственную методику реабилитации, создал авторские тренажеры. Попав 16 лет назад в аварию и оказавшись полностью парализованным, он не только встал на ноги, но и поддерживает людей с ограниченными возможностями здоровья. На сегодняшний день Марат Ильясов разработал 12 тренажеров. В конце 2022 года его инициативу поддержал Владимир Путин. Президент подписал указ о проведении мероприятий с применением разработок Марата Ильясова по всей стране. Так, в Центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой в Уфе встретились те, кому жизненно необходимо такое оборудование. Приехали не только жители Башкортостана, но и Татарстана. Они стали участниками забега на «смогукарах».
На этом «смогукаре» есть верный шанс добраться до новых достижений. Без границ. Марат Ильясов в 25 лет попал в аварию, сам прошел путь реабилитации, сам разработал уникальные тренажеры. Вопреки прогнозам врачей через два месяца начал передвигаться. Его изобретение послужило появлению нового вида спорта. Инициативу поддержал Владимир Путин.
11 выигранных грантов разного уровня – от федеральных до корпоративных – позволили Марату Ильясову создать свою организацию содействия людям с ограниченными возможностями «Я смогу» в городе Бавлы.
С помощью идей и компьютерных программ Марат создал авторские тренажеры. 12 моделей, позволяющих людям с проблемами здоровья увеличивать двигательную активность и укреплять разные группы мышц.
Сейчас тренажеры установлены в пяти реабилитационных центрах России: в Казани, Москве, Нижнекамске и Нижнем Новгороде. Причем все восстановительные процедуры те, кому это так необходимо, проходят абсолютно бесплатно.
И таких примеров немало. Кто-то научился ходить, кто-то вставать, а некоторые и вовсе вернулись к самостоятельной и полноценной жизни. «Смогукар» для многих стал машиной почти безграничных возможностей.