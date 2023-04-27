В Уфе прошли соревнования для людей с ограниченными возможностями на «смогукарах»

«Встал на ноги сам – помоги другому». С этой фразой Марат Ильясов разработал собственную методику реабилитации, создал авторские тренажеры. Попав 16 лет назад в аварию и оказавшись полностью парализованным, он не только встал на ноги, но и поддерживает людей с ограниченными возможностями здоровья. На сегодняшний день Марат Ильясов разработал 12 тренажеров. В конце 2022 года его инициативу поддержал Владимир Путин. Президент подписал указ о проведении мероприятий с применением разработок Марата Ильясова по всей стране. Так, в Центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой в Уфе встретились те, кому жизненно необходимо такое оборудование. Приехали не только жители Башкортостана, но и Татарстана. Они стали участниками забега на «смогукарах».

На этом «смогукаре» есть верный шанс добраться до новых достижений. Без границ. Марат Ильясов в 25 лет попал в аварию, сам прошел путь реабилитации, сам разработал уникальные тренажеры. Вопреки прогнозам врачей через два месяца начал передвигаться. Его изобретение послужило появлению нового вида спорта. Инициативу поддержал Владимир Путин.

Я постоянно испытывал трудности, занимаясь на существующих тренажерах. В голову пришли идеи собственных тренажеров. Марат Ильясов, разработчик авторских тренажеров

11 выигранных грантов разного уровня – от федеральных до корпоративных – позволили Марату Ильясову создать свою организацию содействия людям с ограниченными возможностями «Я смогу» в городе Бавлы.

Они предназначены для реабилитации от людей имеющие незначительное ограничения до практически полностью парализованных людей. При помощи одно из тренажеров был создан и развивается новый вид адаптивного спорта. Марат Ильясов, разработчик авторских тренажеров

С помощью идей и компьютерных программ Марат создал авторские тренажеры. 12 моделей, позволяющих людям с проблемами здоровья увеличивать двигательную активность и укреплять разные группы мышц.

Здесь можно много рассуждать, но просто можно посмотреть на идейного организатора этих соревнований, на Марата Мударисовича Ильясова, и все можно понять: что это работает, и эти тренажеры-машинки дают свои результаты. Татьяна Кетько, председатель Октябрьской городской организации «Всероссийское общество инвалидов»

Сейчас тренажеры установлены в пяти реабилитационных центрах России: в Казани, Москве, Нижнекамске и Нижнем Новгороде. Причем все восстановительные процедуры те, кому это так необходимо, проходят абсолютно бесплатно.

В уфимском забеге на «сомгукарах» участие принимали более 100 людей с ограниченными возможностями здоровья. Константин Семыкин из Октябрьского в инвалидном кресле уже третий год. Периодически едет в Бавлы, чтобы заниматься на тренажере. Константин Семыкин, участник соревнований /Октябрьский/