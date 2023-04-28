В Башкирии подешевели помидоры, сосиски и сардельки

Репчатый лук в Башкирии за неделю подорожал на 10% – почти до 58 рублей за килограмм. Также выросли в стоимости полукопченая колбаса (на 4,4% – до 488,5 руб.), свинина (на 3% – до 293,5 руб.), морковь (на 2,5% – до 36,5 руб.) и белокочанная капуста (на 2,2% – до 21,5 руб.).