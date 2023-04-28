В Башкирии директор школы требовала от подчиненных часть премии, угрожая увольнением

В Белорецке в отношении экс-директора одной из школ возбудили уголовное дело. Женщину обвиняют в неоднократном получении взяток.

Фото №1 - В Башкирии директор школы требовала от подчиненных часть премии, угрожая увольнением

Органами предварительного следствия женщине предъявлено обвинение в том, что с 2018 по декабрь 2021 года директор начисляла сотрудникам повышенные премии, часть которых потом требовала перечислить ей. В случае невыполнения указанных требований директор угрожала подчиненным дисциплинарной ответственностью и увольнением.

Уголовное дело находится на рассмотрении в Белорецком межрайонном суде.

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