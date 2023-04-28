В Башкирии директор школы требовала от подчиненных часть премии, угрожая увольнением

Органами предварительного следствия женщине предъявлено обвинение в том, что с 2018 по декабрь 2021 года директор начисляла сотрудникам повышенные премии, часть которых потом требовала перечислить ей. В случае невыполнения указанных требований директор угрожала подчиненным дисциплинарной ответственностью и увольнением.