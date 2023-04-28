В Уфе мужчина избил самокатом 11-летнего ребенка

Как сообщает telegram-канал Mash Batash, 11-летний Кирилл после развода родителей жил с отцом, а его мама Любовь уехала на заработки в Уфу и присылала деньги ребенку. Во время жизни в столице женщина нашла безработного Рамазана, который часто избивал ее, но каждый раз Любовь его прощала, пока терпению не пришел конец. Женщина рассталась с домашним тираном, однако мужчина смириться с этим не смог.