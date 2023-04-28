В Уфе мужчина избил самокатом 11-летнего ребенка

В Уфе 11-летний мальчик попал в больницу с травмой головы и гематомой. Школьника избил бывший сожитель матери, который проник в дом.
Как сообщает telegram-канал Mash Batash, 11-летний Кирилл после развода родителей жил с отцом, а его мама Любовь уехала на заработки в Уфу и присылала деньги ребенку. Во время жизни в столице женщина нашла безработного Рамазана, который часто избивал ее, но каждый раз Любовь его прощала, пока терпению не пришел конец. Женщина рассталась с домашним тираном, однако мужчина смириться с этим не смог.
Недавно в гости приехал сын. Рамазан невовремя явился выяснять отношения, и Любовь выставила его за дверь. Бешеный от чувств забрался на третий этаж по дереву, залез через балкон в квартиру и кинулся на женщину. Маленький Кирилл хотел защитить маму, но получил самокатом по голове. Испугавшись звонка в полицию, Рамазан сбежал.
Мужчину разыскивают правоохранители, а школьник лежит в больнице.