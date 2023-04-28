В Уфе начал работу Межрегиональный форум колоректальной хирургии

В течение двух дней 45 специалистов из регионов России и Казахстана будут обмениваться опытом, обсуждать сложные клинические случаи. В рамках форума студенты и врачи могли в прямом эфире наблюдать за операцией, которую проводили в клинике БГМУ башкирские специалисты совместно со столичными врачами.
67-летней пациентке проводят операцию на кишечник. У женщины дивертикулярная болезнь – грыжевидное выпячивание в стенке органа.
Из-за сильных болей женщина принимает большие дозы обезболивающего. У пациентки сложный клинический случай. Высок риск послеоперационных осложнений, поэтому врачи проводят операцию лапароскопическим методом и разбивают процесс на этапы.