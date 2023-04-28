В Башкирии курсируют «Поезда здоровья»

«Мы рады, что нам предоставили возможность попасть на прием к специалистам в пределах своей деревни. Это важно для жителей отдалённых населенных пунктов, а также инвалидов и пожилых, которые не могут самостоятельно выехать в районную больницу. Врачи внимательно смотрят, дают рекомендации, советуют к каким специалистам сходить для дальнейшего обследования и лечения»

жительница села Староактау Рая Закирова