В Башкирии курсируют «Поезда здоровья»

В Башкирии «Поезда здоровья» продолжает ездить по районам республики. Узкие специалисты на этой неделе побывали сразу в шести муниципалитетах.
У жителей Иглинского, Бирского, Аургазинского, Дуванского, Буздякского и Белорецкого районов появилась возможность попасть к врачам, сдать анализы после приема и даже вакцинироваться.
К слову, медики принимают всех желающих в порядке «живой очереди» и работают до последнего пациента.
Как сообщают «Буздякские новости», автопоезд также побывал уже в Копей-Кубово, Сабаево, Килимово. На приеме у специалистов побывали 1828 человек, у 217 жителей выявили факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, назначили дальнейшее лечение 175 человек. В Ураново «Поезд здоровья» будет функционировать и 28 апреля. Конечной точкой приема и обследования пациентов станет село Старые Богады (2 и 3 мая).
В Аургазинском районе врачи работали в четырех деревнях: в Манеево, Месели и Кебячево. Специалистам удалось принять более 300 пациентов. В среднем в день один медработник обслуживал около 50 человек.
Самыми востребованными среди сельчан оказались приемы у узких специалистов, таких как уролог, окулист, хирург, а также очереди выстраивались на ЭКГ и маммографию, пишет «Аургазинский вестник». Сегодня медицинский десант отправился в Красноусольский район.